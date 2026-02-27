خالد الصاوي يعلن صلحه مع أحمد السقا بعد مكالمة مؤثرة وصفه فيها الأخير بأنه حتة منه

كشف الفنان عن كواليس الذي تم بينه وبين صديق عمره الفنان ، بعد فترة من العتب والقطيعة بسبب عدم رد الأخير على رسائله. وأوضح ، خلال استضافته في برنامج “Mirror”، أن السقا كان أول من بالاتصال به فور سماعه بتصريحات عتبه، ولم يكن الاتصال بهدف المعاتبة على التصريح، بل للسؤال بصدق: “أنت ليه زعلان مني؟”، وهي المبادرة التي أذابت الجليد فوراً.

وأشار إلى أن المكالمة كانت مليئة بالمشاعر، حيث قال له السقا جملة لن ينساها: “أنت حتة مني وجزء من تاريخي”، مؤكداً أن غضبه كان نابعاً من “العشم” والصداقة القديمة، خاصة وأنه كان يمر بظروف صحية ونفسية صعبة.