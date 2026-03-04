حقيقة الأجر الخرافي لإعلان عبلة كامل.. نقيب الممثلين يوضح

وأوضح زكي في تصريحات إعلامية أنه تواصل معها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، إلا أنها رفضت العودة إلى العمل الفني بشكل قاطع، كما اعتذرت عن جميع التكريمات التي عرضت عليها، مفضلةً الابتعاد عن الأضواء والعيش بهدوء بعيداً عن الوسط الفني.

وأشار إلى أن عبلة كامل ترفض كذلك أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدات، سواء من خلال النقابة عبر مشروع العلاج أو من أي جهة أخرى، مؤكداً أنها تؤمن بقناعة راسخة مفادها أن دخلها يجب أن يكون نتيجة عملها فقط.

وفيما يتعلق بظهورها في إعلان تجاري خلال شهر الماضي، وما أثير حول حصولها على أجر ضخم مقابل مشاركتها فيه، نفى زكي صحة الأرقام المتداولة عبر ، مؤكداً أن الأجر الذي حصلت عليه كان مناسباً لطبيعة العمل والجهد المبذول فيه، وأن المبالغ التي يتم تداولها مبالغ فيها بشكل كبير وقد لا تتجاوز نصف أو حتى ثلث تلك الأرقام.

كما نفى وجود أي معلومات مؤكدة حول إصابة الفنانة بمرض خطير، مشيراً إلى أن ظهورها الأخير طمأن جمهورها، وأن حالتها الصحية تبدو جيدة، مؤكداً في الوقت نفسه المكانة الكبيرة التي تحتلها عبلة كامل في قلوب الجمهور ومحبتهم المستمرة لها.