ميغان ماركل تستعد لعودة مفاجئة إلى بريطانيا بعد غياب سنوات

وتأتي هذه الزيارة بعد انقطاع دام نحو أربع سنوات عن الظهور في ، حيث يُتوقع أن ترافق زوجها الأمير هاري الذي سيتوجه إلى مدينة برمنغهام في يوليو المقبل للمشاركة في إطلاق فعاليات ألعاب إنفيكتوس، المقرر أن تستضيفها المدينة عام 2027.

وبحسب تقارير إعلامية، تعمل دوقة ساسكس حالياً على تنسيق تفاصيل الرحلة بالتعاون مع فريق مختص بالمظهر العام، مع التركيز على التحضيرات المتعلقة بإطلالاتها واختيارات الأزياء خلال فترة وجودها في المتحدة.

وتتزامن هذه الزيارة مع تطورات تخص الأمير أندرو، دوق يورك، في ظل عودة الجدل حول علاقاته السابقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، إضافة إلى تسليط الضوء مجدداً على نشاطه السابق كمبعوث تجاري لبريطانيا.

ومنذ إعلان الأمير هاري وميغان ماركل تخليهما عن مهامهما الملكية عام 2020، لم يعد الزوجان يحصلان على حماية ممولة من الدولة أثناء وجودهما داخل المملكة المتحدة، وهو القرار الذي دفع هاري إلى خوض مسار قانوني للطعن فيه.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الزوجين يدرسان استئجار مقر إقامة خاص في مدينة برمنغهام خلال الزيارة المرتقبة، فيما أفادت تقارير بأن ميغان تحرص على عدم ربط اسمها أو اسم زوجها بأي تطورات مرتبطة بالأزمة الحالية التي تحيط بالأمير أندرو.