الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ميغان ماركل تستعد لعودة مفاجئة إلى بريطانيا بعد غياب سنوات
ميغان ماركل تستعد لعودة مفاجئة إلى بريطانيا بعد غياب سنوات
A-
A+

ميغان ماركل تستعد لعودة مفاجئة إلى بريطانيا بعد غياب سنوات

فن

2026-03-04 | 04:45
ميغان ماركل تستعد لعودة مفاجئة إلى بريطانيا بعد غياب سنوات
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميغان ماركل تستعد لعودة مفاجئة إلى بريطانيا بعد غياب سنوات

تستعد ميغان ماركل للقيام بزيارة مرتقبة إلى المملكة المتحدة، في خطوة ستكون الأولى لها منذ عام 2022، حين شاركت آنذاك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وتأتي هذه الزيارة بعد انقطاع دام نحو أربع سنوات عن الظهور في بريطانيا، حيث يُتوقع أن ترافق زوجها الأمير هاري الذي سيتوجه إلى مدينة برمنغهام في يوليو المقبل للمشاركة في إطلاق فعاليات ألعاب إنفيكتوس، المقرر أن تستضيفها المدينة عام 2027.

وبحسب تقارير إعلامية، تعمل دوقة ساسكس حالياً على تنسيق تفاصيل الرحلة بالتعاون مع فريق مختص بالمظهر العام، مع التركيز على التحضيرات المتعلقة بإطلالاتها واختيارات الأزياء خلال فترة وجودها في المملكة المتحدة.

وتتزامن هذه الزيارة مع تطورات جديدة تخص الأمير أندرو، دوق يورك، في ظل عودة الجدل حول علاقاته السابقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، إضافة إلى تسليط الضوء مجدداً على نشاطه السابق كمبعوث تجاري لبريطانيا.

ومنذ إعلان الأمير هاري وميغان ماركل تخليهما عن مهامهما الملكية عام 2020، لم يعد الزوجان يحصلان على حماية أمنية ممولة من الدولة أثناء وجودهما داخل المملكة المتحدة، وهو القرار الذي دفع هاري إلى خوض مسار قانوني للطعن فيه.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الزوجين يدرسان استئجار مقر إقامة خاص في مدينة برمنغهام خلال الزيارة المرتقبة، فيما أفادت تقارير بأن ميغان تحرص على عدم ربط اسمها أو اسم زوجها بأي تطورات مرتبطة بالأزمة الحالية التي تحيط بالأمير أندرو.

 

اقرأ ايضا في فن

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم
08:22

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر عن التحديات الصحية التي واجهتها قبل حملها بابنها جاك بلوز، كاشفة أنها كانت تعاني من حالة طبية تُعرف باسم الحاجز الرحمي، وهي تشوه خلقي قد يؤثر على فرص الحمل واستمراره.

08:22

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر عن التحديات الصحية التي واجهتها قبل حملها بابنها جاك بلوز، كاشفة أنها كانت تعاني من حالة طبية تُعرف باسم الحاجز الرحمي، وهي تشوه خلقي قد يؤثر على فرص الحمل واستمراره.

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات
06:23

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات

أعربت الفاشنيستا المصرية نهى نبيل عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها في الوقت الحالي هو بُعد أبنائها عنها وتواجدهم خارج البلاد في ظل الظروف الراهنة.

06:23

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات

أعربت الفاشنيستا المصرية نهى نبيل عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها في الوقت الحالي هو بُعد أبنائها عنها وتواجدهم خارج البلاد في ظل الظروف الراهنة.

ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم
06:19

ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم

قدّم سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني واجب العزاء إلى الوزير الأردني الأسبق مثنّى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد فياض، بوفاة نجلهما الوحيد كرم، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة كبيرة من الحزن.

06:19

ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم

قدّم سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني واجب العزاء إلى الوزير الأردني الأسبق مثنّى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد فياض، بوفاة نجلهما الوحيد كرم، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة كبيرة من الحزن.

اخترنا لك
هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم
08:22
نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات
06:23
ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم
06:19
مصادر تكشف تطورات مقلقة في صحة هاني شاكر ومنع الزيارات عنه
06:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026