الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رحيل عارضة الأزياء والممثلة أنابيل سكوفيلد عن 62 عاماً
رحيل عارضة الأزياء والممثلة أنابيل سكوفيلد عن 62 عاماً
A-
A+

رحيل عارضة الأزياء والممثلة أنابيل سكوفيلد عن 62 عاماً

فن

2026-03-04 | 04:47
رحيل عارضة الأزياء والممثلة أنابيل سكوفيلد عن 62 عاماً
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رحيل عارضة الأزياء والممثلة أنابيل سكوفيلد عن 62 عاماً

توفيت عارضة الأزياء والممثلة البريطانية أنابيل سكوفيلد عن عمر ناهز 62 عاماً في مدينة لوس أنجلوس، بعد معاناة مع سرطان الدماغ، وفق ما أفاد تقرير نشره موقع Hollywood Reporter.

وخلال الأشهر الماضية، كانت سكوفيلد تشارك متابعيها تطورات حالتها الصحية عبر صفحة GoFundMe التي أنشأتها للمساعدة في تغطية تكاليف علاجها. وكان آخر تحديث نشرته في 18 يناير، حيث كشفت أنها خضعت لعملية جراحية طارئة لاستئصال ورم في تجويف الأنف.

وُلدت أنابيل سكوفيلد في 4 سبتمبر عام 1963 في مدينة لانيللي في ويلز، وهي ابنة المنتج السينمائي البريطاني جون د. سكوفيلد، الذي شارك في إنتاج عدد من الأفلام البارزة في هوليوود، من بينها Jerry Maguire وAs Good as It Gets.

بدأت سكوفيلد مسيرتها المهنية في لندن كعارضة أزياء، حيث ظهرت على أغلفة مجلات عالمية مثل Vogue Germany وVogue Italy، كما شاركت في حملات إعلانية لعدد من أبرز دور الأزياء والعلامات التجارية، من بينها Yves Saint Laurent وVersace وRimmel وRevlon.

وقالت ميليسا ريتشاردسون، مالكة وكالة "تيك تو" في لندن، إن سكوفيلد كانت شخصية مميزة في مجالها، ووصفتها بأنها محترفة وطيبة القلب، مؤكدة أن زملاءها أحبّوها لجمالها الطبيعي وروحها المرحة والمتواضعة.

لاحقاً انتقلت سكوفيلد إلى لوس أنجلوس، حيث شاركت في المسلسل التلفزيوني الشهير Dallas، وقدمت دور Laurel Ellis في 12 حلقة إلى جانب النجم Larry Hagman.

كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية، من بينها Widow’s Eye، وعملت أيضاً خلف الكاميرا في إنتاج عدة مشاريع مثل The Grimm Brothers وDoomsday وCity of Ember. وأسست شركتها الخاصة للإنتاج Bella Penny Productions التي ركزت على إنتاج الإعلانات والمشاريع المرتبطة بعالم الموضة.

وفي عام 2013 أصدرت روايتها الأولى بعنوان Cherry Alignment، والتي استوحت أحداثها من تجربتها الشخصية في مجالي الموضة والتمثيل.

برحيل أنابيل سكوفيلد يفقد عالم الفن والموضة إحدى الشخصيات التي جمعت بين العمل أمام الكاميرا وخلفها، تاركة مسيرة متنوعة بين الأزياء والتمثيل والإنتاج.

 

اقرأ ايضا في فن

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم
08:22

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر عن التحديات الصحية التي واجهتها قبل حملها بابنها جاك بلوز، كاشفة أنها كانت تعاني من حالة طبية تُعرف باسم الحاجز الرحمي، وهي تشوه خلقي قد يؤثر على فرص الحمل واستمراره.

08:22

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر عن التحديات الصحية التي واجهتها قبل حملها بابنها جاك بلوز، كاشفة أنها كانت تعاني من حالة طبية تُعرف باسم الحاجز الرحمي، وهي تشوه خلقي قد يؤثر على فرص الحمل واستمراره.

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات
06:23

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات

أعربت الفاشنيستا المصرية نهى نبيل عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها في الوقت الحالي هو بُعد أبنائها عنها وتواجدهم خارج البلاد في ظل الظروف الراهنة.

06:23

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات

أعربت الفاشنيستا المصرية نهى نبيل عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها في الوقت الحالي هو بُعد أبنائها عنها وتواجدهم خارج البلاد في ظل الظروف الراهنة.

ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم
06:19

ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم

قدّم سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني واجب العزاء إلى الوزير الأردني الأسبق مثنّى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد فياض، بوفاة نجلهما الوحيد كرم، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة كبيرة من الحزن.

06:19

ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم

قدّم سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني واجب العزاء إلى الوزير الأردني الأسبق مثنّى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد فياض، بوفاة نجلهما الوحيد كرم، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة كبيرة من الحزن.

اخترنا لك
هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم
08:22
نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات
06:23
ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم
06:19
مصادر تكشف تطورات مقلقة في صحة هاني شاكر ومنع الزيارات عنه
06:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026