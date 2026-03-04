رحيل عارضة الأزياء والممثلة أنابيل سكوفيلد عن 62 عاماً

وخلال الأشهر الماضية، كانت سكوفيلد تشارك متابعيها تطورات حالتها الصحية عبر صفحة GoFundMe التي أنشأتها للمساعدة في تغطية تكاليف علاجها. وكان آخر تحديث نشرته في 18 يناير، حيث كشفت أنها خضعت لعملية جراحية طارئة لاستئصال ورم في تجويف الأنف.

وُلدت أنابيل سكوفيلد في 4 سبتمبر عام 1963 في مدينة لانيللي في ، وهي ابنة المنتج السينمائي جون د. سكوفيلد، الذي شارك في إنتاج عدد من الأفلام البارزة في ، من بينها Jerry Maguire وAs Good as It Gets.

بدأت سكوفيلد مسيرتها المهنية في كعارضة أزياء، حيث ظهرت على أغلفة مجلات عالمية مثل Vogue Germany وVogue Italy، كما شاركت في حملات إعلانية لعدد من أبرز دور الأزياء والعلامات التجارية، من بينها Yves Saint Laurent وVersace وRimmel وRevlon.

وقالت ميليسا ريتشاردسون، مالكة وكالة "تيك تو" في لندن، إن سكوفيلد كانت شخصية مميزة في مجالها، ووصفتها بأنها محترفة وطيبة القلب، مؤكدة أن زملاءها أحبّوها لجمالها الطبيعي وروحها المرحة والمتواضعة.

لاحقاً انتقلت سكوفيلد إلى ، حيث شاركت في المسلسل التلفزيوني الشهير Dallas، وقدمت دور Laurel Ellis في 12 حلقة إلى جانب النجم Larry Hagman.

كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية، من بينها Widow’s Eye، وعملت أيضاً خلف الكاميرا في إنتاج عدة مشاريع مثل The Grimm Brothers وDoomsday وCity of Ember. وأسست شركتها الخاصة للإنتاج Bella Penny Productions التي ركزت على إنتاج الإعلانات والمشاريع المرتبطة بعالم الموضة.

وفي عام 2013 أصدرت روايتها الأولى بعنوان Cherry Alignment، والتي استوحت أحداثها من تجربتها الشخصية في مجالي الموضة والتمثيل.

برحيل أنابيل سكوفيلد يفقد عالم الفن والموضة إحدى الشخصيات التي جمعت بين العمل أمام الكاميرا وخلفها، تاركة مسيرة متنوعة بين الأزياء والتمثيل والإنتاج.