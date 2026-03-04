أصالة تعلق على الأوضاع الأمنية برسالة مؤثرة: المحن لا تزيدنا إلا قوة

وكتبت أصالة في منشورها أن الشدائد يعقبها الفرج، مشيرة إلى أن المنطقة اعتادت مواجهة التحديات والخروج منها أقوى. وأضافت أن الأوطان مليئة بالقيادات الحكيمة والتاريخ الحافل بتجاوز الأزمات التي بدت في وقتها بلا حلول.

وتطرقت الفنانة إلى عدد من الدول التي تربطها بها علاقات شخصية ومهنية، حيث وصفت بأنها “وطن روحها”، وقطر بأنها موطن أهلها، فيما اعتبرت الكويت وطن أصدقائها وأحبتها، وأشادت بعُمان حيث يوجد أساتذتها ومعلموها. كما عبّرت عن محبتها الكبيرة للإمارات التي قالت إنها عاشت فيها معظم سنوات حياتها وكانت لها بمثابة البيت، مؤكدة اعتزازها بالبحرين التي تحمل جنسيتها.

كما خصّت بكلمات مؤثرة، واصفة إياها بحبيبتها وتوأم روحها، قبل أن تؤكد في ختام رسالتها أن كل البلدان العربية تمثل أوطاناً لها، معربة عن ثقتها بأن المحن لن تزيد الشعوب إلا قوة وسمواً.

وختمت أصالة منشورها بالدعاء بحفظ دول وجميع البلدان العربية من كل سوء.