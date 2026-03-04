فهد البتيري يرزق بمولودته الثانية ويكشف اسمها

ونشر البتيري رسالة عبّر فيها عن امتنانه لهذه النعمة، قائلاً إن رزقه بمولودته هيا بنت فهد البتيري، داعياً لها بأن تنشأ نشأة صالحة وأن تكون ذات شأن طيب بين الناس، وأن يجعلها قرة عين له ولعائلته.

كما شارك الفنان مقطع فيديو قصيراً تحدث فيه عن سعادته بقدوم طفلته الثانية، مشيراً إلى أن من يرزق بابنتين فكأنما مُنح نجمتين تضيئان حياته. وأضاف أن قلبه امتلأ فرحاً بابنته الأولى نايا، واليوم يزداد هذا الفرح بقدوم هيا التي وصفها بأنها بهجة في حياتهم.

وتمنى البتيري أن تكون هيا وأختها نايا مصدر له ولزوجته، وأن تنعما بحياة مليئة بالخير والبركة.

على الصعيد الفني، يشارك فهد البتيري في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل كحيلان، حيث يجسد شخصية الشيخ فلاح، إلى جانب مجموعة من الممثلين منهم مطرب فواز، بشير الغنيم، عبدالعزيز السكيرين، ريم الحبيب، صالح، بدر محسن، آيدا القصي، فهد القحطاني، عبدالله متعب وأبرار .

المسلسل من تأليف اليساري وإخراج جاسم المهنا، ويُعرض عبر منصة MBC شاهد. وتدور أحداثه في إطار دراما تاريخية بدوية ذات طابع ملحمي، تعود بالمشاهد إلى صراعات قبلية في منطقة نجد قبل نحو مئتي عام، حيث يحتدم الصراع بين فارسين تجمعهما صلة دم وتفرقهما طموحات الزعامة، وسط أجواء من المكائد وقصص الحب التي تزيد من تعقيد الأحداث.