فهد البتيري يرزق بمولودته الثانية ويكشف اسمها
فهد البتيري يرزق بمولودته الثانية ويكشف اسمها
فهد البتيري يرزق بمولودته الثانية ويكشف اسمها

فن

2026-03-04 | 04:53
فهد البتيري يرزق بمولودته الثانية ويكشف اسمها
فهد البتيري يرزق بمولودته الثانية ويكشف اسمها

أعلن الفنان السعودي فهد البتيري استقبال مولودته الجديدة التي أطلق عليها اسم هيا، في خبر سعيد شاركه مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

ونشر البتيري رسالة عبّر فيها عن امتنانه لهذه النعمة، قائلاً إن الله رزقه بمولودته هيا بنت فهد البتيري، داعياً لها بأن تنشأ نشأة صالحة وأن تكون ذات شأن طيب بين الناس، وأن يجعلها قرة عين له ولعائلته.

كما شارك الفنان مقطع فيديو قصيراً تحدث فيه عن سعادته بقدوم طفلته الثانية، مشيراً إلى أن من يرزق بابنتين فكأنما مُنح نجمتين تضيئان حياته. وأضاف أن قلبه امتلأ فرحاً بابنته الأولى نايا، واليوم يزداد هذا الفرح بقدوم هيا التي وصفها بأنها بهجة جديدة في حياتهم.

وتمنى البتيري أن تكون هيا وأختها نايا مصدر سعادة له ولزوجته، وأن تنعما بحياة مليئة بالخير والبركة.

على الصعيد الفني، يشارك فهد البتيري في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل كحيلان، حيث يجسد شخصية الشيخ فلاح، إلى جانب مجموعة من الممثلين منهم مطرب فواز، بشير الغنيم، عبدالعزيز السكيرين، ريم الحبيب، سعيد صالح، بدر محسن، آيدا القصي، فهد القحطاني، عبدالله متعب وأبرار فيصل.

المسلسل من تأليف محمد اليساري وإخراج جاسم المهنا، ويُعرض عبر منصة MBC شاهد. وتدور أحداثه في إطار دراما تاريخية بدوية ذات طابع ملحمي، تعود بالمشاهد إلى صراعات قبلية في منطقة نجد قبل نحو مئتي عام، حيث يحتدم الصراع بين فارسين تجمعهما صلة دم وتفرقهما طموحات الزعامة، وسط أجواء من المكائد وقصص الحب التي تزيد من تعقيد الأحداث.

اقرأ ايضا في فن

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم
08:22

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر عن التحديات الصحية التي واجهتها قبل حملها بابنها جاك بلوز، كاشفة أنها كانت تعاني من حالة طبية تُعرف باسم الحاجز الرحمي، وهي تشوه خلقي قد يؤثر على فرص الحمل واستمراره.

08:22

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر عن التحديات الصحية التي واجهتها قبل حملها بابنها جاك بلوز، كاشفة أنها كانت تعاني من حالة طبية تُعرف باسم الحاجز الرحمي، وهي تشوه خلقي قد يؤثر على فرص الحمل واستمراره.

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات
06:23

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات

أعربت الفاشنيستا المصرية نهى نبيل عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها في الوقت الحالي هو بُعد أبنائها عنها وتواجدهم خارج البلاد في ظل الظروف الراهنة.

06:23

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات

أعربت الفاشنيستا المصرية نهى نبيل عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها في الوقت الحالي هو بُعد أبنائها عنها وتواجدهم خارج البلاد في ظل الظروف الراهنة.

ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم
06:19

ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم

قدّم سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني واجب العزاء إلى الوزير الأردني الأسبق مثنّى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد فياض، بوفاة نجلهما الوحيد كرم، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة كبيرة من الحزن.

06:19

ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم

قدّم سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني واجب العزاء إلى الوزير الأردني الأسبق مثنّى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد فياض، بوفاة نجلهما الوحيد كرم، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة كبيرة من الحزن.

