تيم حسن يشعل السوشال ميديا في "مولانا" بإعادة مشهد من باب الحارة

ويجسد تيم حسن في المسلسل شخصية "سليم العادل"، وهي شخصية مركبة تجمع بين النفوذ والغموض والقدرة على التحكم بالأحداث من حوله، الأمر الذي جعلها التشويق الأساسي منذ الحلقات الأولى. وقد حظي أداء حسن بإشادة نقدية وجماهيرية، بعدما قدم الشخصية بعمق نفسي وحضور قوي، متنقلاً بسلاسة بين الهدوء والتهديد، وبين الإقناع والهيمنة.

وخطف أحد المشاهد الأنظار بشكل خاص، بعدما أعاد تيم حسن الجمهور إلى أجواء المسلسل السوري الشهير "باب الحارة"، عندما خاطب الفنان رائد مشرف الذي يؤدي دور "عمران" في " "، بجملة: "هات شاي يا مسلم"، في إشارة مباشرة إلى شخصية "مسلم" الصانع في قهوة أبو حاتم التي جسدها مشرف نفسه في "باب الحارة".

المشهد حمل طابعاً ارتجالياً لافتاً، وحقق انتشاراً واسعاً عبر ، خاصة بعد أن نشره رائد مشرف عبر حسابه على وعلّق عليه قائلاً: "عندما يصبح الارتجال إبداعاً". وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع اللقطة، معتبرين أنها من أذكى لحظات المسلسل، إذ جمعت بين ذاكرة الدراما والحاضر في واحد.

من جهة أخرى، شهدت الحلقة 15 من مسلسل "مولانا" تصعيداً كبيراً في مسار الأحداث، مع احتدام صراعات السلطة والانتقام بين الشخصيات. فقد توجه "أبو خلدون" إلى ضيعة "جابر" الحقيقي لمتابعة التحقيق في اختفاء الصورة ووصول "سليم العادل" يوم الحادثة، بينما واجه "جابر" جماعة الحجي مؤكداً براءة "سلمى"، كاشفاً في الوقت نفسه تورط الجيش و"العقيد كفاح" في إطلاق النار.

كما كلّف "جابر" شخصية "مشمش" بإحضار "زهرة" لكتابة ورقة تكشف خيانة "نمر" و"عمران"، ما أدى إلى القبض على "عمران" وعرضه أمام الأهالي، في حين رفض "جابر" قتله، في مشهد كشف تحولات كبيرة في موازين القوة داخل الأحداث.

ومع استمرار تصاعد الصراعات وتشابك خيوط القصة، يواصل مسلسل "مولانا" جذب اهتمام الجمهور حلقة بعد أخرى، وسط ترقب واسع لما ستحمله الحلقات المقبلة من مفاجآت وتطورات في مصير "سليم العادل" وبقية الشخصيات، في عمل يؤكد مجدداً حضور تيم حسن كأحد أبرز نجوم الدراما .