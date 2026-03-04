الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تيم حسن يشعل السوشال ميديا في &quot;مولانا&quot; بإعادة مشهد من باب الحارة
تيم حسن يشعل السوشال ميديا في "مولانا" بإعادة مشهد من باب الحارة
A-
A+

تيم حسن يشعل السوشال ميديا في "مولانا" بإعادة مشهد من باب الحارة

فن

2026-03-04 | 04:56
تيم حسن يشعل السوشال ميديا في "مولانا" بإعادة مشهد من باب الحارة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تيم حسن يشعل السوشال ميديا في "مولانا" بإعادة مشهد من باب الحارة

تصدر النجم السوري تيم حسن حديث مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي من خلال مسلسل "مولانا"، الذي يُعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، حيث يحقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلاً واسعاً مع تطور أحداثه وأداء بطله اللافت.

ويجسد تيم حسن في المسلسل شخصية "سليم العادل"، وهي شخصية مركبة تجمع بين النفوذ والغموض والقدرة على التحكم بالأحداث من حوله، الأمر الذي جعلها محور التشويق الأساسي منذ الحلقات الأولى. وقد حظي أداء حسن بإشادة نقدية وجماهيرية، بعدما قدم الشخصية بعمق نفسي وحضور قوي، متنقلاً بسلاسة بين الهدوء والتهديد، وبين الإقناع والهيمنة.

وخطف أحد المشاهد الأنظار بشكل خاص، بعدما أعاد تيم حسن الجمهور إلى أجواء المسلسل السوري الشهير "باب الحارة"، عندما خاطب الفنان رائد مشرف الذي يؤدي دور "عمران" في "مولانا"، بجملة: "هات شاي يا مسلم"، في إشارة مباشرة إلى شخصية "مسلم" الصانع في قهوة أبو حاتم التي جسدها مشرف نفسه في "باب الحارة".

المشهد حمل طابعاً ارتجالياً لافتاً، وحقق انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن نشره رائد مشرف عبر حسابه على إنستغرام وعلّق عليه قائلاً: "عندما يصبح الارتجال إبداعاً". وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع اللقطة، معتبرين أنها من أذكى لحظات المسلسل، إذ جمعت بين ذاكرة الدراما السورية والحاضر في مشهد واحد.

من جهة أخرى، شهدت الحلقة 15 من مسلسل "مولانا" تصعيداً كبيراً في مسار الأحداث، مع احتدام صراعات السلطة والانتقام بين الشخصيات. فقد توجه "أبو خلدون" إلى ضيعة "جابر" الحقيقي لمتابعة التحقيق في اختفاء الصورة ووصول "سليم العادل" يوم الحادثة، بينما واجه "جابر" جماعة الحجي مؤكداً براءة "سلمى"، كاشفاً في الوقت نفسه تورط الجيش و"العقيد كفاح" في إطلاق النار.

كما كلّف "جابر" شخصية "مشمش" بإحضار "زهرة" لكتابة ورقة تكشف خيانة "نمر" و"عمران"، ما أدى إلى القبض على "عمران" وعرضه أمام الأهالي، في حين رفض "جابر" قتله، في مشهد كشف تحولات كبيرة في موازين القوة داخل الأحداث.

ومع استمرار تصاعد الصراعات وتشابك خيوط القصة، يواصل مسلسل "مولانا" جذب اهتمام الجمهور العربي حلقة بعد أخرى، وسط ترقب واسع لما ستحمله الحلقات المقبلة من مفاجآت وتطورات في مصير "سليم العادل" وبقية الشخصيات، في عمل يؤكد مجدداً حضور تيم حسن كأحد أبرز نجوم الدراما العربية.

 
 
 

اقرأ ايضا في فن

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم
08:22

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر عن التحديات الصحية التي واجهتها قبل حملها بابنها جاك بلوز، كاشفة أنها كانت تعاني من حالة طبية تُعرف باسم الحاجز الرحمي، وهي تشوه خلقي قد يؤثر على فرص الحمل واستمراره.

08:22

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر عن التحديات الصحية التي واجهتها قبل حملها بابنها جاك بلوز، كاشفة أنها كانت تعاني من حالة طبية تُعرف باسم الحاجز الرحمي، وهي تشوه خلقي قد يؤثر على فرص الحمل واستمراره.

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات
06:23

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات

أعربت الفاشنيستا المصرية نهى نبيل عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها في الوقت الحالي هو بُعد أبنائها عنها وتواجدهم خارج البلاد في ظل الظروف الراهنة.

06:23

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات

أعربت الفاشنيستا المصرية نهى نبيل عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها في الوقت الحالي هو بُعد أبنائها عنها وتواجدهم خارج البلاد في ظل الظروف الراهنة.

ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم
06:19

ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم

قدّم سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني واجب العزاء إلى الوزير الأردني الأسبق مثنّى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد فياض، بوفاة نجلهما الوحيد كرم، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة كبيرة من الحزن.

06:19

ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم

قدّم سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني واجب العزاء إلى الوزير الأردني الأسبق مثنّى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد فياض، بوفاة نجلهما الوحيد كرم، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة كبيرة من الحزن.

اخترنا لك
هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم
08:22
نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات
06:23
ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم
06:19
مصادر تكشف تطورات مقلقة في صحة هاني شاكر ومنع الزيارات عنه
06:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026