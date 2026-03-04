الأخبار
ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم
ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم
ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم

فن

2026-03-04 | 06:19
ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم
Aljadeed
ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم

قدّم سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني واجب العزاء إلى الوزير الأردني الأسبق مثنّى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد فياض، بوفاة نجلهما الوحيد كرم، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة كبيرة من الحزن.


وجاءت زيارة سموه إلى مجلس العزاء في عمّان تأكيداً على روح التضامن والتكافل، حيث عبّر عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يمنح ذويه الصبر والثبات.

وكانت وسائل إعلام أردنية قد نشرت بيان نعي أوضح تفاصيل موعد الجنازة التي أُقيمت في محافظة إربد، فيما تداولت منصات التواصل معلومات إضافية حول ملابسات الوفاة، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قرب جسر عبدون في العاصمة.

كما تطرق الفنان السوري عدنان أبو الشامات إلى ما تم تداوله إعلامياً عبر صفحته، ما زاد من حجم التفاعل على مواقع التواصل، وسط دعوات لعدم الانجرار وراء الشائعات واحترام خصوصية العائلة.

وتؤكد هذه الزيارة البعد الإنساني في دور ولي العهد، وحرصه الدائم على مشاركة أبناء الوطن مشاعرهم في مختلف الظروف، خاصة في أوقات المصاب الجلل.
 

اقرأ ايضا في فن

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم
08:22

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر عن التحديات الصحية التي واجهتها قبل حملها بابنها جاك بلوز، كاشفة أنها كانت تعاني من حالة طبية تُعرف باسم الحاجز الرحمي، وهي تشوه خلقي قد يؤثر على فرص الحمل واستمراره.

08:22

هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر عن التحديات الصحية التي واجهتها قبل حملها بابنها جاك بلوز، كاشفة أنها كانت تعاني من حالة طبية تُعرف باسم الحاجز الرحمي، وهي تشوه خلقي قد يؤثر على فرص الحمل واستمراره.

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات
06:23

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات

أعربت الفاشنيستا المصرية نهى نبيل عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها في الوقت الحالي هو بُعد أبنائها عنها وتواجدهم خارج البلاد في ظل الظروف الراهنة.

06:23

نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات

أعربت الفاشنيستا المصرية نهى نبيل عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها في الوقت الحالي هو بُعد أبنائها عنها وتواجدهم خارج البلاد في ظل الظروف الراهنة.

مصادر تكشف تطورات مقلقة في صحة هاني شاكر ومنع الزيارات عنه
06:16

مصادر تكشف تطورات مقلقة في صحة هاني شاكر ومنع الزيارات عنه

تتواصل المتابعة الطبية الدقيقة للحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد خضوعه مؤخرًا لجراحة لوقف نزيف في القولون، حيث لا يزال يمكث داخل غرفة العناية المركزة وسط إجراءات طبية مشددة.

06:16

مصادر تكشف تطورات مقلقة في صحة هاني شاكر ومنع الزيارات عنه

تتواصل المتابعة الطبية الدقيقة للحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد خضوعه مؤخرًا لجراحة لوقف نزيف في القولون، حيث لا يزال يمكث داخل غرفة العناية المركزة وسط إجراءات طبية مشددة.

