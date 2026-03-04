ولي العهد الاردني يعزي أناهيد فياض وزوجها في وفاة نجلهما كرم

وجاءت زيارة إلى مجلس العزاء في عمّان تأكيداً على روح التضامن والتكافل، حيث عبّر عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة، سائلاً أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يمنح ذويه الصبر والثبات.وكانت وسائل إعلام أردنية قد نشرت بيان نعي أوضح تفاصيل موعد الجنازة التي أُقيمت في محافظة إربد، فيما تداولت منصات التواصل معلومات إضافية حول ملابسات الوفاة، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قرب جسر عبدون في .كما تطرق الفنان السوري عدنان أبو الشامات إلى ما تم تداوله إعلامياً عبر صفحته، ما زاد من حجم التفاعل على مواقع التواصل، وسط دعوات لعدم الانجرار وراء الشائعات واحترام خصوصية العائلة.وتؤكد هذه الزيارة البعد الإنساني في دور ولي ، وحرصه الدائم على مشاركة أبناء مشاعرهم في مختلف الظروف، خاصة في أوقات المصاب الجلل.