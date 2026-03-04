هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم

وخلال ظهورها في بودكاست SHE MD، أوضحت هايلي أن خبر حملها جاء بشكل مفاجئ، إذ لم تكن تخطط هي وزوجها المغني الكندي جاستن بيبر لإنجاب طفل في تلك الفترة، خاصة بعد أن نصحتها طبيبتها النسائية الدكتورة ثايس عليابادي بالتريث ومراقبة حالتها الصحية قبل اتخاذ قرار الحمل.
وأشارت إلى أن الطبيبة اقترحت إجراء عملية بسيطة قبل التفكير في الحمل بسبب تشخيصها بالحاجز الرحمي، وهو جدار رقيق يمتد داخل تجويف الرحم ويمكن أن يختلف في سماكته بين الخفيف والمتوسط والشديد، وقد يؤثر على تروية الدم داخل الرحم.
وبيّنت هايلي أن حالتها كانت على الأرجح من الدرجة المتوسطة، وهي حالة قد تزيد من خطر الإجهاض بنسبة تتراوح بين 25 و40 في المئة، كما قد ترفع احتمال الولادة المبكرة إلى ما بين 10 و20 في المئة.
وأضافت أن هذه الاحتمالات كانت مصدر قلق كبير لها ولزوجها خلال فترة الحمل، خصوصاً مع نمو الجنين وتوسع الحاجز داخل الرحم، إلا أن الأمور سارت بشكل طبيعي في النهاية.
كما أشارت إلى أنها كانت تتوقع احتمال الولادة المبكرة، خاصة أن والدتها مرّت بتجربة مشابهة، لكن حملها تطور بطريقة مختلفة تماماً.
وبسبب تاريخها الطبي والعائلي، خضعت هايلي أيضاً لفحص دم متقدم يعرف باسم PreTRM، وهو اختبار يحلل بروتينات المشيمة لتقييم خطر الولادة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، إلا أن النتائج أظهرت أن حملها كان منخفض المخاطر.
أعربت الفاشنيستا المصرية نهى نبيل عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها في الوقت الحالي هو بُعد أبنائها عنها وتواجدهم خارج البلاد في ظل الظروف الراهنة.
قدّم سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني واجب العزاء إلى الوزير الأردني الأسبق مثنّى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد فياض، بوفاة نجلهما الوحيد كرم، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة كبيرة من الحزن.
تتواصل المتابعة الطبية الدقيقة للحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد خضوعه مؤخرًا لجراحة لوقف نزيف في القولون، حيث لا يزال يمكث داخل غرفة العناية المركزة وسط إجراءات طبية مشددة.