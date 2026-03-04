هايلي بيبر تتحدث عن حملها الصعب بسبب تشوه في الرحم

وخلال ظهورها في SHE MD، أوضحت هايلي أن خبر حملها جاء بشكل مفاجئ، إذ لم تكن تخطط هي وزوجها المغني الكندي جاستن بيبر لإنجاب طفل في تلك الفترة، خاصة بعد أن نصحتها طبيبتها النسائية الدكتورة ثايس عليابادي بالتريث ومراقبة حالتها الصحية قبل اتخاذ قرار الحمل.

وأشارت إلى أن الطبيبة اقترحت إجراء عملية بسيطة قبل التفكير في الحمل بسبب تشخيصها بالحاجز الرحمي، وهو جدار رقيق يمتد داخل تجويف الرحم ويمكن أن يختلف في سماكته بين الخفيف والمتوسط والشديد، وقد يؤثر على تروية داخل الرحم.

وبيّنت هايلي أن حالتها كانت على الأرجح من الدرجة المتوسطة، وهي قد تزيد من خطر الإجهاض بنسبة تتراوح بين 25 و40 في المئة، كما قد ترفع احتمال الولادة المبكرة إلى ما بين 10 و20 في المئة.

وأضافت أن هذه الاحتمالات كانت مصدر قلق كبير لها ولزوجها خلال فترة الحمل، خصوصاً مع نمو الجنين وتوسع الحاجز داخل الرحم، إلا أن الأمور سارت بشكل طبيعي في النهاية.

كما أشارت إلى أنها كانت تتوقع احتمال الولادة المبكرة، خاصة أن والدتها مرّت بتجربة مشابهة، لكن حملها تطور بطريقة مختلفة تماماً.

وبسبب تاريخها الطبي والعائلي، خضعت هايلي أيضاً لفحص دم متقدم يعرف PreTRM، وهو اختبار يحلل بروتينات المشيمة لتقييم خطر الولادة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، إلا أن النتائج أظهرت أن حملها كان منخفض المخاطر.