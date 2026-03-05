شجون الهاجري تفجع بوفاة شقيقها وهذا مكان وموعد الدفن

ونعت شجون شقيقها بكلمات مؤثرة، مستهلّة رسالتها بآية قرآنية: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»،

مضيفة: «بقلوب مطمئنة بقضاء وقدره، انتقل إلى رحمة الله أخي فاضل سلمان إسماعيل إبراهيم».

وأوضحت الهاجري في منشورها أن جثمان الراحل سيُوارى الثرى بعد صلاة العشاء في المقبرة الجعفرية بمنطقة الصليبيخات في ، وسط من الحزن التي خيّمت على العائلة والمقرّبين.

وفور انتشار الخبر، انهالت رسائل التعزية والمواساة من جمهور الفنانة وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا عن تضامنهم معها في هذا المصاب الأليم، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.