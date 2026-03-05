عدنان أبو الشامات يعتذر من أناهيد فياض بعد الكشف عن معلومات خاطئة تخص سبب وفاة ابنها

اعتذر الممثل السوري عدنان من الفنانة أناهيد وعائلة ابنها الراحل، بعد نشره سابقاً خبراً نقلًا عن مواقع إلكترونية تحدث عن أن سبب وفاة نجلها كان نتيجة التنمر.وأوضح أبو الشامات في منشور عبر حساباته أن ما دفعه إلى تصديق الخبر ونشره هو تجربته الشخصية مع التنمر منذ طفولته وحتى ما بعد سن المراهقة، حين كان يعمل ممثلاً طفلاً ويتعرض لمواقف مشابهة في المدرسة والشارع، الأمر الذي جعله يتفاعل مع القصة ويرغب في التنبيه إلى خطورة هذه .لكنه أشار إلى أنه وبعد تواصله مع أصدقاء مقرّبين من عائلة الفقيد ويملكون معلومات دقيقة حول تفاصيل الحادثة، تبيّن له أنه تسرّع في ربط سبب الوفاة بالتنمر، مؤكداً أن الأسباب الحقيقية مختلفة عمّا تم تداوله.وأضاف أنه يتحمّل مسؤولية ما نشره، معترفاً بخطئه في عدم التحقق من المعلومات بشكل كافٍ قبل تداولها، مقدّماً اعتذاره لعائلة الفقيد ولكل من تأذى من المنشور. كما طلب من المتابعين إعادة نشر التوضيح والاعتذار حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس.وختم أبو الشامات رسالته بالدعاء للفقيد بالرحمة، ولعائلته ومحبيه بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.