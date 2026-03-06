سلاف فواخرجي للبنانيين: بيوت لبنان وسوريا فداكم… سامحوني على عجزي

عبّرت الفنانة عن تضامنها مع اللبنانيين، ولا سيما أهالي الجنوب، في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد جراء التصعيد العسكري الأخير.





وفي منشور مؤثّر عبر حساباتها على ، قالت فواخرجي إنها تتمنى لو كان لديها بيوت في لتضعها كلها في خدمة الأهالي المتضررين، مضيفة أنها لو كانت قادرة على استضافة في بلدها لفعلت الأمر نفسه دون .



وكتبت فواخرجي:

" لو كان عندي بيوت بلبنان كانت كلها فدا أهلنا بالجنوب… ويا ريت لو بقدر أعزمكم على بلدي سوريا لكانت البيوت كمان كلها فداكم وتحت أمركم".



وأضافت في رسالتها المؤثرة:

"أهل العزّة بينعزّوا… بس أنا بعيدة… سامحوني على عجزي".



ولقي منشور الفنانة تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، حيث عبّر كثيرون عن تقديرهم لموقفها الإنساني وكلماتها الداعمة للبنانيين في ظل موجة النزوح التي شهدتها بعض المناطق الجنوبية نتيجة .