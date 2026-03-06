سلاف فواخرجي للبنانيين: بيوت لبنان وسوريا فداكم… سامحوني على عجزي

وفي منشور مؤثّر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
، قالت فواخرجي إنها تتمنى لو كان لديها بيوت في لبنان
لتضعها كلها في خدمة الأهالي المتضررين، مضيفة أنها لو كانت قادرة على استضافة النازحين
في بلدها سوريا
لفعلت الأمر نفسه دون تردد
.
وكتبت فواخرجي:
"يا ريت
لو كان عندي بيوت بلبنان كانت كلها فدا أهلنا بالجنوب… ويا ريت لو بقدر أعزمكم على بلدي سوريا لكانت البيوت كمان كلها فداكم وتحت أمركم".
وأضافت في رسالتها المؤثرة:
"أهل العزّة بينعزّوا… بس أنا بعيدة… سامحوني على عجزي".
ولقي منشور الفنانة السورية
تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، حيث عبّر كثيرون عن تقديرهم لموقفها الإنساني وكلماتها الداعمة للبنانيين في ظل موجة النزوح التي شهدتها بعض المناطق الجنوبية نتيجة الغارات الأخيرة
.