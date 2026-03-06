باسم مغنية للنازحين: ستعودون… أنتم أصحاب الأرض

وجّه الممثل اللبناني رسالة دعم مؤثرة إلى أهالي الجنوب اللبناني الذين اضطرّوا إلى مغادرة منازلهم نتيجة التصعيد العسكري والغارات التي طالت مناطق عدة في الأيام .



وفي منشور عبر حسابه على ، عبّر مغنية عن ثقته بعودة الأهالي إلى أرضهم، مؤكداً أن أصحاب لا يمكن أن يفقدوا حقهم مهما اشتدت الظروف.



وكتب : "ستعودون… أنتم أصحاب الأرض. أقسم بالله ستعودون".



كلمات مغنية لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين أعادوا تداولها على نطاق كبير، معتبرين أنها تختصر مشاعر التضامن مع أبناء الجنوب الذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة بعد موجة النزوح التي شهدتها المنطقة.



وتأتي هذه في وقت يعبّر فيه عدد من الفنانين والمشاهير عن تضامنهم مع اللبنانيين المتض