باسم مغنية للنازحين: ستعودون… أنتم أصحاب الأرض

وفي منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي
، عبّر مغنية عن ثقته بعودة الأهالي إلى أرضهم، مؤكداً أن أصحاب الأرض
لا يمكن أن يفقدوا حقهم مهما اشتدت الظروف.
وكتب باسم مغنية
: "ستعودون… أنتم أصحاب الأرض. أقسم بالله ستعودون".
كلمات مغنية لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين أعادوا تداولها على نطاق كبير، معتبرين أنها تختصر مشاعر التضامن مع أبناء الجنوب الذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة بعد موجة النزوح التي شهدتها المنطقة.
وتأتي هذه الرسالة
في وقت يعبّر فيه عدد من الفنانين والمشاهير عن تضامنهم مع اللبنانيين المتض