مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة
مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة
الإمارات تُعرب عن تضامنها مع ‎البحرين و قطر وتدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
الإمارات تُعرب عن تضامنها مع ‎البحرين و قطر وتدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
مراسلة الجديد: ما حصل في البقاع هو نقل العسكري المصاب زياد الحجيري بمروحية للجيش اللبناني من مستشفى العاصي – الهرمل إلى أحد مستشفيات بيروت
مراسلة الجديد: ما حصل في البقاع هو نقل العسكري المصاب زياد الحجيري بمروحية للجيش اللبناني من مستشفى العاصي – الهرمل إلى أحد مستشفيات بيروت
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
باسم مغنية للنازحين: ستعودون… أنتم أصحاب الأرض
باسم مغنية للنازحين: ستعودون… أنتم أصحاب الأرض
باسم مغنية للنازحين: ستعودون… أنتم أصحاب الأرض

فن

2026-03-06 | 04:10
باسم مغنية للنازحين: ستعودون… أنتم أصحاب الأرض
باسم مغنية للنازحين: ستعودون… أنتم أصحاب الأرض

وجّه الممثل اللبناني باسم مغنية رسالة دعم مؤثرة إلى أهالي الجنوب اللبناني الذين اضطرّوا إلى مغادرة منازلهم نتيجة التصعيد العسكري والغارات التي طالت مناطق عدة في الأيام الأخيرة.

وفي منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغنية عن ثقته بعودة الأهالي إلى أرضهم، مؤكداً أن أصحاب الأرض لا يمكن أن يفقدوا حقهم مهما اشتدت الظروف.

وكتب باسم مغنية: "ستعودون… أنتم أصحاب الأرض. أقسم بالله ستعودون".

كلمات مغنية لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين أعادوا تداولها على نطاق كبير، معتبرين أنها تختصر مشاعر التضامن مع أبناء الجنوب الذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة بعد موجة النزوح التي شهدتها المنطقة.

وتأتي هذه الرسالة في وقت يعبّر فيه عدد من الفنانين والمشاهير عن تضامنهم مع اللبنانيين المتض

