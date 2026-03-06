في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان اليسا تعلق:يا رب احمينا

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “يا رب
احمينا وحاسب كل حدا وصل لبنان
وشعبو لهون”.
وجاءت كلماتها المختصرة محمّلة بقدر كبير من الألم والغضب، في رسالة تعكس حالة
القلق التي يعيشها اللبنانيون مع استمرار التصعيد والضغوط التي تواجه البلاد على مختلف المستويات.
وتُعرف إليسا بمواقفها الصريحة تجاه القضايا
السياسية والاجتماعية في لبنان، إذ غالبًا ما تعبّر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
عن آرائها حيال الأوضاع التي يعيشها البلد، ما يجعل تصريحاتها تحظى بمتابعة واسعة
وتثير تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور.