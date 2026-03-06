في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان اليسا تعلق:يا رب احمينا

عبّرت الفنانة إليسا عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع الراهنة في ، في ظل التوترات والتطورات الأمنية التي تشهدها البلاد في الفترة .



وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “ احمينا وحاسب كل حدا وصل وشعبو لهون”.

وجاءت كلماتها المختصرة محمّلة بقدر كبير من الألم والغضب، في رسالة تعكس القلق التي يعيشها اللبنانيون مع استمرار التصعيد والضغوط التي تواجه البلاد على مختلف المستويات.

وتُعرف إليسا بمواقفها الصريحة تجاه السياسية والاجتماعية في لبنان، إذ غالبًا ما تعبّر عبر حساباتها على عن آرائها حيال الأوضاع التي يعيشها البلد، ما يجعل تصريحاتها تحظى بمتابعة وتثير تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور.