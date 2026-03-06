هيفاء وهبي برسالة مؤثرة للبنان: الله يحمي بلدي وكل البلاد العربية

تصدّر تصريح نقيب الفنانين في سوريا مازن الناطور حول الفنانة السورية أصالة نصري مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن احتمال عودتها إلى سوريا خلال الفترة المقبلة.
أثارت المشهورة اللبنانية رين خوري موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدثت فيه عن الضغوط التي قالت إنها تعرضت لها في الأيام الأخيرة، وذلك عقب دفاعها العلني عن شقيقتها يومي خوري.
ألقت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا القبض على نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز، للاشتباه في قيادتها سيارة تحت تأثير الكحول، في حادثة أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.