رحيل سمر الميداني والدة روعة وربى السعدي بعد عام على وفاة هاني السعدي

فُجعت الممثلتان السوريتان روعة السعدي وربى السعدي بوفاة والدتهما سمر الميداني، أرملة الكاتب والممثل السوري الراحل هاني السعدي، التي توفيت يوم الخميس 5 آذار/مارس 2026 في .



وجرى تشييع جثمان الراحلة في ، حيث انطلق موكب التشييع من في منطقة ركن الدين، قبل أن تُوارى الثرى في مقبرة باب الصغير، بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء والمقرّبين. كما أعلنت العائلة استقبال التعازي الجمعة والسبت في صالة في دمشق.



ويأتي رحيل سمر الميداني بعد نحو عام على وفاة زوجها هاني السعدي في 14 شباط/فبراير 2025 عن عمر ناهز 81 عاماً بعد صراع مع المرض. ويُعد السعدي من أبرز كتّاب الدراما ، إذ قدّم مجموعة من الأعمال التي شكّلت حضوراً مهماً في تاريخ الدراما، من بينها «الجوارح»، «البواسل»، «الكواسر»، «الموت القادم إلى الشرق»، «الفوارس»، «حاجز الصمت»، «الخط الأحمر» و«أبناء القهر».



ورغم أن سمر الميداني لم تكن حاضرة بكثرة في الإعلام، إلا أن اسمها ارتبط بعائلة فنية تركت أثراً واضحاً في الدراما السورية عبر أعمال زوجها الراحل ومسيرة ابنتيها روعة السعدي وربى السعدي.



وبرحيلها، تفقد عائلة السعدي شخصية عائلية رافقت مسيرتها الفنية لسنوات طويلة، في وقت يواصل فيه عدد من الفنانين ومحبي الدراما السورية تقديم التعازي والمواساة لأسرة الراحلة.