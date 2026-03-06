القبض على بريتني سبيرز في كاليفورنيا وهذا ما تم كشفه

ألقت السلطات في ولاية القبض على نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز، للاشتباه في قيادتها سيارة تحت تأثير الكحول، في حادثة أثارت اهتمامًا واسعًا على ووسائل الإعلام.



وذكرت تقارير إعلامية، من بينها موقع TMZ المتخصص بأخبار المشاهير، أن الشرطة أوقفت سبيرز مساء الأربعاء في مقاطعة فينتورا، حيث جرى توقيفها نحو الساعة التاسعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي.



وبحسب السجلات الرسمية، تم نقل البالغة من العمر 44 عامًا إلى مركز الاحتجاز، حيث جرى تسجيلها في حوالي الساعة الثالثة فجرًا، قبل أن يتم الإفراج عنها في وقت لاحق بعد السادسة يوم الخميس.



ولم تكشف السلطات حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بنسبة الكحول في دم سبيرز وقت توقيفها، كما لم يتم تأكيد ما إذا كانت هناك مواد أخرى مرتبطة بالحادثة. كذلك لم يتضح ما إذا كان هناك أشخاص آخرون داخل المركبة أثناء توقيفها.



ومن المقرر أن تمثل سبيرز أمام المحكمة في الرابع من مايو/أيار المقبل، حيث يُتوقع أن تتضح خلال الجلسة مزيد من المعلومات حول ملابسات القضية والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

وبالتزامن مع انتشار خبر توقيفها، لاحظ المتابعون تعطّل حساب سبيرز على تطبيق ، من دون توضيح رسمي بشأن ما إذا كان للأمر علاقة مباشرة بالحادثة. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من المغنية أو فريقها بشأن ما جرى.