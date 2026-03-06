رين خوري تكشف تعرضها لتهديدات بعد دفاعها عن شقيقتها يومي خوري

أثارت المشهورة رين موجة من الجدل على بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدثت فيه عن الضغوط التي قالت إنها تعرضت لها في الأيام ، وذلك عقب دفاعها العلني عن شقيقتها خوري.



وأوضحت رين أنها تلقت عدداً كبيراً من الرسائل والاتصالات الهاتفية التي تضمنت تهديدات وإهانات، إضافة إلى تعليقات مسيئة على منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن بعض هذه الرسائل احتوت على كلمات وصفتها بالنابية، مؤكدة أن ما تتعرض له يتجاوز حدود الانتقاد الطبيعي ليصل إلى الإساءة الشخصية.



وأكدت خوري أن هذه الحملة تهدف، بحسب تعبيرها، إلى تشويه صورتها أمام متابعيها، مشيرة إلى أنها تدرك طبيعة الجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراءها. كما شددت على أن من يهاجمونها لا يمثلون أي طائفة أو فئة اجتماعية، بل يعبرون عن أنفسهم فقط.



وأضافت أن لديها الكثير من المتابعين والداعمين من مختلف المناطق في ومن ، معتبرة أن الدعم الذي تتلقاه من جمهورها يعكس أن الهجوم عليها لا يمثل الرأي العام.



وكان الجدل قد بدأ بعد أن نشرت رين خوري فيديو تدافع فيه عن شقيقتها خوري، التي تعرضت لانتقادات عقب تصريحات أدلت بها حول العدوان على لبنان. وأوضحت رين أن شقيقتها ربما أخطأت في موقفها، لكنها تحدثت في لحظة توتر ولم يكن قصدها إثارة الجدل.



وختمت خوري حديثها بالتأكيد أنها لن تسمح بالإساءة إلى شقيقتها، مشددة على أن الاختلاف في الآراء لا يجب أن يتحول إلى هجوم شخصي أو تهديدات.