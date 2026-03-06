نقيب الفنانين مازن الناطور يعلن عن موعد عودة اصالة الى سوريا

وجاءت تصريحات الناطور خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة الثانية السورية
، حيث تطرّق إلى الأخبار
المتداولة حول تأخر عودة أصالة
إلى بلدها رغم الحديث المتكرر عن وجود محاولات لإعادة التواصل معها.
وأوضح نقيب الفنانين أن الجهود لإعادة الفنانة إلى سوريا
لم تتوقف، مؤكداً أن النقابة ما زالت تتابع هذا الملف. وأضاف أن أصالة تعد من أبرز الفنانات السوريات اللواتي يحظين بمحبة كبيرة لدى الجمهور داخل سوريا وخارجها.
وأشار الناطور إلى أن المسيرة الفنية الطويلة التي قدمتها أصالة جعلتها واحدة من أهم الأصوات الغنائية في العالم العربي
، وهو ما يجعل فكرة عودتها إلى سوريا حدثاً مهماً بالنسبة للكثير من المتابعين. اعلن ان هناك تحضيرات لعودتها في الـ 18 من اذار الجاري لاحياء ذكرى بداية الثورة
السورية
كما لفت إلى أن مواقف الفنانة خلال السنوات الماضية ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، معتبراً أن هذه المواقف تشكل جزءاً من الصورة التي يعرفها الناس عنها.
وقد أثارت هذه التصريحات تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث تداول عدد كبير من المستخدمين مقطع المقابلة وتحدثوا عن احتمال عودة أصالة إلى سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب.