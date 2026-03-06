نقيب الفنانين مازن الناطور يعلن عن موعد عودة اصالة الى سوريا

تصدّر تصريح نقيب الفنانين في مازن الناطور حول الفنانة نصري ، بعد حديثه عن احتمال عودتها إلى سوريا خلال الفترة المقبلة.



وجاءت تصريحات الناطور خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة الثانية ، حيث تطرّق إلى المتداولة حول تأخر عودة إلى بلدها رغم الحديث المتكرر عن وجود محاولات لإعادة التواصل معها.



وأوضح نقيب الفنانين أن الجهود لإعادة الفنانة إلى لم تتوقف، مؤكداً أن النقابة ما زالت تتابع هذا الملف. وأضاف أن أصالة تعد من أبرز الفنانات السوريات اللواتي يحظين بمحبة كبيرة لدى الجمهور داخل سوريا وخارجها.



وأشار الناطور إلى أن المسيرة الفنية الطويلة التي قدمتها أصالة جعلتها واحدة من أهم الأصوات الغنائية في ، وهو ما يجعل فكرة عودتها إلى سوريا حدثاً مهماً بالنسبة للكثير من المتابعين. اعلن ان هناك تحضيرات لعودتها في الـ 18 من اذار الجاري لاحياء ذكرى بداية السورية



كما لفت إلى أن مواقف الفنانة خلال السنوات الماضية ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، معتبراً أن هذه المواقف تشكل جزءاً من الصورة التي يعرفها الناس عنها.



وقد أثارت هذه التصريحات تفاعلاً واسعاً عبر ، حيث تداول عدد كبير من المستخدمين مقطع المقابلة وتحدثوا عن احتمال عودة أصالة إلى سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب.