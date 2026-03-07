تيم حسن يثير ضجة واسعة في "مولانا" بتقليد ساخر لبشار الأسد

وفي المشهد، لجأ تيم حسن إلى محاكاة أسلوب الأسد في الكلام وضحكته المعروفة، ما أضفى طابعاً ساخراً لافتاً على الشخصية التي يجسدها في العمل.
وسرعان ما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولته صفحات عديدة وعلّق عليه المتابعون بإشادة كبيرة، معتبرين أن تقليده جاء متقناً وجريئاً، وأضاف بعداً كوميدياً جديداً لشخصية "جابر" في المسلسل.
ويُذكر أن مسلسل "مولانا" يواصل تصدّر نسب المشاهدة والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، وسط متابعة واسعة من الجمهور العربي.
