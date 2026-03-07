كارمن لبّس: لبنان مش ناقص سمّ على السوشيال ميديا

وقالت لبّس في منشور لها إن معظم اللبنانيين يعيشون إحباط وضغط نفسي في ظل الظروف الراهنة، معتبرة أن نشر الفتن والكلام السلبي عبر لا يفيد أحداً في هذه المرحلة الحساسة.

وأضافت أن الحديث السياسي ليس أولوية حالياً، مشددة على أن الأهم هو الوقوف إلى جانب الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة، لا سيما أو المتضررين من الأحداث.

ودعت لبّس كل من يستطيع تقديم المساعدة أو الإرشاد إلى الجهات التي تقدّم الدعم إلى القيام بذلك، مؤكدة أن التضامن والعمل الإنساني هما الأكثر أهمية في هذه الظروف.

ولاقى تعليقها تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أيّدوا دعوتها إلى التهدئة والتركيز على مساعدة المحتاجين بدلاً من الانجرار إلى السجالات على مواقع التواصل الاجتماعي.