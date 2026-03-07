كارمن لبّس: لبنان مش ناقص سمّ على السوشيال ميديا

وقالت لبّس في منشور لها إن معظم اللبنانيين يعيشون حالة إحباط وضغط نفسي في ظل الظروف الراهنة، معتبرة أن نشر الفتن والكلام السلبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يفيد أحداً في هذه المرحلة الحساسة.
وأضافت أن الحديث السياسي ليس أولوية حالياً، مشددة على أن الأهم هو الوقوف إلى جانب الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة، لا سيما النازحين أو المتضررين من الأحداث.
ودعت لبّس كل من يستطيع تقديم المساعدة أو الإرشاد إلى الجهات التي تقدّم الدعم إلى القيام بذلك، مؤكدة أن التضامن والعمل الإنساني هما الأكثر أهمية في هذه الظروف.
ولاقى تعليقها تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أيّدوا دعوتها إلى التهدئة والتركيز على مساعدة المحتاجين بدلاً من الانجرار إلى السجالات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يمكن ما في شخص بلبنان مش محبط حالياً، ف يلّي عم يضلّن يكبّو سمّ وفتن عالسوشل ميديا خفّوها شوي واعملو شي مفيد أو اختفو تماماً.
حكي السياسة مش وقتو، يلي قادر يساعد نازح أو يدلّ على مين بساعد، هيدا يلي بفيد وبس.#كارمن_لبس #لبنان
— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) March 6, 2026
يمكن ما في شخص بلبنان مش محبط حالياً، ف يلّي عم يضلّن يكبّو سمّ وفتن عالسوشل ميديا خفّوها شوي واعملو شي مفيد أو اختفو تماماً.
حكي السياسة مش وقتو، يلي قادر يساعد نازح أو يدلّ على مين بساعد، هيدا يلي بفيد وبس.#كارمن_لبس #لبنان
أثارت النجمة الأميركية بريتني سبيرز جدلاً واسعاً بعد توقيفها لفترة قصيرة في ولاية كاليفورنيا، على خلفية قيادتها سيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، في حادثة لفتت أنظار وسائل الإعلام والمتابعين.
كشف مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر تفاصيل جديدة حول الحالة التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد تزايد الحديث في الفترة الأخيرة عن ظروفها الصحية والنفسية، والانتقادات التي وُجهت للنقابة بشأن عدم دعمها بشكل كافٍ.
وجّهت الإعلامية رابعة الزيّات رسالة شكر لكل من قدّم لها التعازي بوفاة شقيقتها شيرين، معبّرة عن امتنانها لكل من وقف إلى جانبها وعائلتها في هذه المحنة.