بعد الاعتقال.. بريتني سبيرز أمام المحكمة قريباً

وبحسب ما أفادت به تقارير إعلامية، فقد جرى توقيف سبيرز مساء الأربعاء في مقاطعة فينتورا القريبة من مدينة لوس أنجلوس، حيث تم وضعها في حجز مؤقت خلال الليل قبل الإفراج عنها في صباح اليوم التالي.
وأظهرت سجلات مكتب الشريف المحلي أن الإفراج عنها تم وفق ما يُعرف بإجراءات "التحرير الشفهي"، وهو إجراء يُستخدم عادة في القضايا المرتبطة بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، على أن تمثل أمام المحكمة في الرابع من مايو/أيار المقبل.
من جهته، علّق ممثلها الإعلامي على الحادثة، معتبراً أنها "غير مقبولة تماماً"، مشيراً إلى أن بريتني ستتخذ الخطوات اللازمة للامتثال للقانون.
كما أعرب عن أمله في أن تشكل هذه الواقعة نقطة تحول إيجابية في حياتها خلال المرحلة المقبلة، في وقت يواصل فيه الجمهور متابعة تطورات القضية وانتظار ما ستسفر عنه جلسة المحكمة المرتقبة.
كشف مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر تفاصيل جديدة حول الحالة التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد تزايد الحديث في الفترة الأخيرة عن ظروفها الصحية والنفسية، والانتقادات التي وُجهت للنقابة بشأن عدم دعمها بشكل كافٍ.
وجّهت الإعلامية رابعة الزيّات رسالة شكر لكل من قدّم لها التعازي بوفاة شقيقتها شيرين، معبّرة عن امتنانها لكل من وقف إلى جانبها وعائلتها في هذه المحنة.
أثارت الفنانة السورية نانسي خوري تفاعلاً واسعاً بين متابعي مسلسل "مولانا"، بعد حديثها عن أحد المشاهد المؤثرة التي جمعتها بالفنانة القديرة منى واصف، مؤكدة أن بعض لحظات التمثيل تتجاوز الأداء الفني لتصل إلى مشاعر حقيقية يعيشها الممثل.