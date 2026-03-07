بعد الاعتقال.. بريتني سبيرز أمام المحكمة قريباً

وبحسب ما أفادت به تقارير إعلامية، فقد جرى توقيف سبيرز مساء الأربعاء في مقاطعة فينتورا القريبة من مدينة ، حيث تم وضعها في حجز مؤقت خلال الليل قبل الإفراج عنها في التالي.

وأظهرت سجلات مكتب الشريف المحلي أن الإفراج عنها تم وفق ما يُعرف بإجراءات "التحرير الشفهي"، وهو إجراء يُستخدم عادة في المرتبطة بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، على أن تمثل أمام المحكمة في الرابع من مايو/أيار المقبل.

، علّق ممثلها الإعلامي على الحادثة، معتبراً أنها "غير مقبولة تماماً"، مشيراً إلى أن بريتني ستتخذ الخطوات اللازمة للامتثال للقانون.

كما أعرب عن أمله في أن تشكل هذه الواقعة نقطة تحول إيجابية في حياتها خلال المرحلة المقبلة، في وقت يواصل فيه الجمهور متابعة تطورات القضية وانتظار ما ستسفر عنه جلسة المحكمة المرتقبة.