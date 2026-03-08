نقابة الممثلين تحسم الجدل: التريند لا يصنع نجومية دراما رمضان

دخلت نقابة المهن التمثيلية في مصر على خط الجدل الذي اندلع أخيراً حول “المسلسلات الأكثر مشاهدة”، محاولة وضع حدّ للمعركة التي استمرت أياماً وشهدت تبادل الاتهامات والتلميحات بين عدد من النجوم بشأن من يتصدر سباق دراما رمضان 2026.



وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء السبت، أعربت النقابة عن أسفها لما وصفته بـ“ التراشق والمهاترات غير اللائقة” التي بين بعض الفنانين عبر ، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات لا تنسجم مع تاريخ وقيمة الفن المصري.



وقال نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي إن الساحة الفنية تشهد في الفترة انشغال بعض الفنانين بما سماها “معارك وهمية”، هدفها تحقيق الانتشار وركوب موجة “التريند”، بدلاً من التركيز على تقديم أعمال فنية حقيقية تليق بمكانة الفن المصري وتاريخه.



وأوضح زكي أن الجمهور وحده هو من يملك حق منح الألقاب للفنانين، مشدداً على أن التاريخ الفني لا يُكتب عبر التصنيفات الرقمية أو سباقات نسب المشاهدة، بل بالأثر الذي يتركه العمل الفني في وجدان الناس عبر الزمن.



كما شدد البيان على أن تحويل المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية يُعد انحرافاً عن الدور الحقيقي للفنان، الذي يفترض أن يكون قدوة وصاحب رسالة، لا سيما في مرحلة تحتاج فيها المجتمعات إلى تعزيز القيم الثقافية والفنية.



ودعت نقابة المهن التمثيلية جميع الفنانين إلى الترفع عن الخلافات الشخصية والتوقف الفوري عن أي سجالات تسيء إلى صورة الفن المصري، مؤكدة أن الفنان يمثل سفيراً لثقافة بلده، وأن الحفاظ على مكانة الفن المصري مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع العاملين في الوسط الفني.



وختم البيان بالتأكيد على أن الفن الحقيقي هو الذي تتراجع فيه “الأنا” أمام قيمة الإبداع، داعياً إلى العمل المشترك من أجل استعادة دور القوة الناعمة ، وجعل الفن جسراً للتنوير والبناء بدلاً من أن يتحول إلى للخلاف والانقسام.

