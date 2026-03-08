أنغام برسالة مؤثرة لدعم هاني شاكر بعد وعكته الصحية

View this post on Instagram
فاجأت الفنانة السورية كاريس بشار الجمهور بتصريحات لافتة خلال مشاركتها في برنامج "السلم والثعبان" عبر تلفزيون دبي ضمن برامج شهر رمضان 2026، حيث تفاعلت بسرعة وعفوية مع أسئلة الإعلامية ندى الشيباني في فقرة الاختيارات السريعة بين النجوم والأعمال الدرامية.
خرجت الفنانة المصرية مي عز الدين من المستشفى بعد أيام من القلق، إثر خضوعها لعملية جراحية عاجلة في البطن. وطمأن زوجها، الدكتور أحمد تيمور، الجمهور على استقرار حالتها الصحية، مشيرًا إلى أنها ستواصل التعافي في المنزل تحت متابعة طبية دقيقة.
تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات في القاهرة، وذلك بعد شعورها بآلام حادة عقب تناول وجبة الإفطار.