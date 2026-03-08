أنغام برسالة مؤثرة لدعم هاني شاكر بعد وعكته الصحية

حرصت الفنانة أنغام على رسالة دعم مؤثرة للفنان هاني شاكر بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً. ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة تجمعهما، مرفقة بدعاء له بالشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى جمهوره في ، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين سارعوا إلى الدعاء له بالسلامة.

