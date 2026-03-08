الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أنغام برسالة مؤثرة لدعم هاني شاكر بعد وعكته الصحية
أنغام برسالة مؤثرة لدعم هاني شاكر بعد وعكته الصحية
أنغام برسالة مؤثرة لدعم هاني شاكر بعد وعكته الصحية

فن

2026-03-08 | 05:17
أنغام برسالة مؤثرة لدعم هاني شاكر بعد وعكته الصحية
أنغام برسالة مؤثرة لدعم هاني شاكر بعد وعكته الصحية

حرصت الفنانة أنغام على توجيه رسالة دعم مؤثرة للفنان هاني شاكر بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً. ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة تجمعهما، مرفقة بدعاء صادق له بالشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى جمهوره في الوطن العربي، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين سارعوا إلى الدعاء له بالسلامة.

وكتبت أنغام تعليقاً مؤثراً على الصورة قائلة: "حبيبي وأخي وأستاذي وصديقي الغالي جداً على قلبي وقلوب محبيك، مررت بمحَن كبيرة وكنت دائماً قوياً وكبيراً وعظيماً. ربنا يقويك ويشفيك ويعافيك، فالله قادر على كل شيء. يا رب أنت الشافي، اشفِ عبدك هاني شاكر شفاءً تاماً وعاجلاً بحق اسمك الشافي".

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع المنشور، حيث انهالت التعليقات بالدعاء للفنان هاني شاكر بالشفاء العاجل، معبرين عن محبتهم الكبيرة له وتمنياتهم بعودته سريعاً إلى نشاطه الفني.

