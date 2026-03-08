نقل شيرين عبدالوهاب إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة

وأفادت مصادر طبية أن الفحوصات التي خضعت لها الفنانة كشفت عن حاجتها لإجراء عملية جراحية في المرارة في أقرب وقت، بهدف تفادي أي مضاعفات صحية وضمان استقرار حالتها خلال الفترة المقبلة.

وتزامنت هذه التطورات الصحية مع عودة مؤخرًا إلى التفاعل مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق ، حيث نشرت مقطع فيديو قصيرًا مرفقًا بموسيقى أغنيتها المعروفة عسل حياتي دون إضافة أي تعليق.

وقد أثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين اعتبر بعضهم أن اختيار الأغنية يحمل دلالات عاطفية ورسائل غير مباشرة تعكس من الحنين والتواصل مع الجمهور بعد فترة من الغياب.