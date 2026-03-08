مي عز الدين تغادر المستشفى بعد عملية عاجلة

وذكر تيمور عبر حسابه على تطبيق : “خرجت مي من المستشفى والحمد لله، وستواصل فترة العلاج . ألف شكر لكل من دعا لها واطمأن عليها ووقف إلى جانبنا”.

وبحسب المصادر الطبية، خضعت مي عز الدين للعملية نتيجة تراكم الصديد في الأمعاء والمعدة، ما أدى إلى التصاقات وضغط على الحوض، الأمر الذي استدعى تدخلًا عاجلًا لتجنب أي مضاعفات صحية. وعقب العملية، قضت فترة مراقبة في العناية المركزة قبل السماح لها بالمغادرة.

وقد تفاعل جمهورها بشكل واسع مع ، مقدمين رسائل دعم ودعاء لها بالشفاء العاجل. ويُذكر أن مي عز الدين غابت عن دراما 2026 بعد انسحاب مسلسلها “قبل وبعد”، وكان آخر أعمالها مسلسل قلبي ومفتاحه في رمضان 2025، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بمشاركة آسر و وأشرف عبدالباقي.