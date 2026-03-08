كاريس بشار بتصريحات مفاجئة لأول مرة وتؤكد:امل عرفة نجمة سوريا الاولى

وخلال اللقاء، لم تتردد بشار في الإفصاح عن آرائها بصراحة، إذ اختارت الفنان الشامي على حساب بيسان ، كما فضّلت النجم سلوم حداد على عابد فهد في إحدى المقارنات التي طُرحت عليها.وفي مقارنة أخرى بين نجمات الدراما ، اختارت كاريس بشار الفنانة ديما قندلفت على سلافة معمار، بينما فضّلت الممثل محمود نصر على النهار، في إجابات سريعة أثارت تفاعلاً واسعاً بين الجمهور على .كما أكدت بشار خلال اللقاء أن الفنانة أمل عرفة هي "نجمة الأولى"، مشيدة بتاريخها الفني ومكانتها البارزة في الدراما السورية.اللقاء الذي اتسم بالعفوية كشف جانباً مختلفاً من شخصية كاريس بشار، فيما انتشرت مقاطع من الحلقة بسرعة على المنصات الرقمية وسط نقاش واسع بين المتابعين حول اختياراتها بين نجوم الدراما السورية.