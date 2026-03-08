هند قبوات تشيد بأداء تيم حسن في "مولانا"

وعلّقت وزيرة والعمل، هند قبوات، على المشهد، معتبرة أن التمثيل المتميز ليس مجرد الالتزام بالنص، بل القدرة على نقل الشخصية بروح حقيقية تجعل المشاهد يعيش . هذا التعليق سلط الضوء على براعة حسن في تقديم المشهد بطريقة تمزج بين العمق الدرامي والكوميديا، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور حول مستوى الأداء وارتجاليته.

ويأتي هذا الأداء ضمن سياق درامي مليء بالصراع والتوتر، حيث أظهرت شخصية " " التي يؤديها حسن تفاعله مع خصومه بأسلوب مشوق، ما يعكس خبرته الطويلة في أداء الشخصيات المعقدة وتقديمها بأسلوب مبتكر يحظى بإعجاب النقاد والمشاهدين على حد سواء.