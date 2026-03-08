نجوم الفن يدعون هاني شاكر بالشفاء بعد وعكته الصحية

وكتبت الفنانة دينا: "دعواتكم لهاني شاكر، ربنا يشفيك ويعافيك وترجع لنا بألف سلامة".
بينما نشرت أنغام رسالة مؤثرة قالت فيها: "حبيبي وأخي وأستاذي، ربنا يقويك ويشفيك ويعافيك". وعلقت نادية الجندي: "المطرب الكبير هاني شاكر، ندعو الله بالشفاء العاجل إن شاء الله"، فيما كتب تامر حسني: "ألف سلامة عليك يا فنان يا عظيم، قلوبنا معك". وقد أثارت هذه التعليقات تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، الذي انهال بالدعاء للفنان الكبير متمنين له الشفاء السريع والعودة إلى نشاطه الفني.
تفاعلت الفنانة السورية أمل عرفة مع التصريح الذي أدلت به الفنانة كاريس بشار، والتي وصفتها خلاله بـ"نجمة سوريا الأولى"، معربةً عن محبتها الكبيرة وتقديرها لها عبر رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
صدم الوسط الفني برحيل المصمّم السينمائي الشاب محمد علي، الذي كان من أبرز الوجوه الصاعدة في تصميم المعارك. ساهم محمد علي في أعمال درامية عدة هذا العام، أبرزها "مولانا".
تمكن الفنان السوري تيم حسن من خطف الأنظار بأدائه لشخصية الرئيس السوري السابق بشار الأسد في مسلسل مولانا، حيث جمع بين الجرأة والفكاهة بطريقة أدهشت المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.