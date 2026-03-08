نجوم الفن يدعون هاني شاكر بالشفاء بعد وعكته الصحية

وكتبت الفنانة دينا: "دعواتكم لهاني شاكر، ربنا يشفيك ويعافيك وترجع لنا بألف ".

بينما نشرت رسالة مؤثرة قالت فيها: " وأخي وأستاذي، ربنا يقويك ويشفيك ويعافيك". وعلقت : "المطرب الكبير ، ندعو بالشفاء العاجل إن شاء الله"، فيما كتب : "ألف سلامة عليك يا فنان يا عظيم، قلوبنا معك". وقد أثارت هذه التعليقات تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، الذي انهال بالدعاء للفنان الكبير متمنين له الشفاء السريع والعودة إلى نشاطه الفني.