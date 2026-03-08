عاجل
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
رجي: أنشطة حزب الله الخارجة عن الشرعيّة وكانت إحدى تجليّاتها الاعتداء السافر على قبرص تخالف إرادة الحكومة والشعب اللبناني
رجي: أنشطة حزب الله الخارجة عن الشرعيّة وكانت إحدى تجليّاتها الاعتداء السافر على قبرص تخالف إرادة الحكومة والشعب اللبناني
الدفاع المدني السعودي: حالتا وفاة وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج
الدفاع المدني السعودي: حالتا وفاة وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
وزير العدل: تبلغت أن مسلحين اعترضوا صحافيين قرب منطقة الكفاءات وتواصلت مع المعنيين لمتابعة الموضوع
وزير العدل: تبلغت أن مسلحين اعترضوا صحافيين قرب منطقة الكفاءات وتواصلت مع المعنيين لمتابعة الموضوع
telegram
telegram
print
نجوم الفن يدعون هاني شاكر بالشفاء بعد وعكته الصحية
نجوم الفن يدعون هاني شاكر بالشفاء بعد وعكته الصحية
نجوم الفن يدعون هاني شاكر بالشفاء بعد وعكته الصحية

فن

2026-03-08 | 09:56
نجوم الفن يدعون هاني شاكر بالشفاء بعد وعكته الصحية
نجوم الفن يدعون هاني شاكر بالشفاء بعد وعكته الصحية

تفاعلت مجموعة من نجوم الفن مع الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.

وكتبت الفنانة دينا: "دعواتكم لهاني شاكر، ربنا يشفيك ويعافيك وترجع لنا بألف سلامة".

بينما نشرت أنغام رسالة مؤثرة قالت فيها: "حبيبي وأخي وأستاذي، ربنا يقويك ويشفيك ويعافيك". وعلقت نادية الجندي: "المطرب الكبير هاني شاكر، ندعو الله بالشفاء العاجل إن شاء الله"، فيما كتب تامر حسني: "ألف سلامة عليك يا فنان يا عظيم، قلوبنا معك". وقد أثارت هذه التعليقات تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، الذي انهال بالدعاء للفنان الكبير متمنين له الشفاء السريع والعودة إلى نشاطه الفني.

بعد وصفها بالنجمة السورية الأولى.. أمل عرفة ترد على كاريس بشار
10:49

بعد وصفها بالنجمة السورية الأولى.. أمل عرفة ترد على كاريس بشار

تفاعلت الفنانة السورية أمل عرفة مع التصريح الذي أدلت به الفنانة كاريس بشار، والتي وصفتها خلاله بـ"نجمة سوريا الأولى"، معربةً عن محبتها الكبيرة وتقديرها لها عبر رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

10:49

بعد وصفها بالنجمة السورية الأولى.. أمل عرفة ترد على كاريس بشار

تفاعلت الفنانة السورية أمل عرفة مع التصريح الذي أدلت به الفنانة كاريس بشار، والتي وصفتها خلاله بـ"نجمة سوريا الأولى"، معربةً عن محبتها الكبيرة وتقديرها لها عبر رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة المصمّم محمد علي يثير الحزن في الوسط الفني بعد تألقه في مسلسل مولانا
10:37

وفاة المصمّم محمد علي يثير الحزن في الوسط الفني بعد تألقه في مسلسل مولانا

صدم الوسط الفني برحيل المصمّم السينمائي الشاب محمد علي، الذي كان من أبرز الوجوه الصاعدة في تصميم المعارك. ساهم محمد علي في أعمال درامية عدة هذا العام، أبرزها "مولانا".

10:37

وفاة المصمّم محمد علي يثير الحزن في الوسط الفني بعد تألقه في مسلسل مولانا

صدم الوسط الفني برحيل المصمّم السينمائي الشاب محمد علي، الذي كان من أبرز الوجوه الصاعدة في تصميم المعارك. ساهم محمد علي في أعمال درامية عدة هذا العام، أبرزها "مولانا".

هند قبوات تشيد بأداء تيم حسن في "مولانا"
09:16

هند قبوات تشيد بأداء تيم حسن في "مولانا"

تمكن الفنان السوري تيم حسن من خطف الأنظار بأدائه لشخصية الرئيس السوري السابق بشار الأسد في مسلسل مولانا، حيث جمع بين الجرأة والفكاهة بطريقة أدهشت المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

09:16

هند قبوات تشيد بأداء تيم حسن في "مولانا"

تمكن الفنان السوري تيم حسن من خطف الأنظار بأدائه لشخصية الرئيس السوري السابق بشار الأسد في مسلسل مولانا، حيث جمع بين الجرأة والفكاهة بطريقة أدهشت المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد وصفها بالنجمة السورية الأولى.. أمل عرفة ترد على كاريس بشار
10:49
10:49
وفاة المصمّم محمد علي يثير الحزن في الوسط الفني بعد تألقه في مسلسل مولانا
10:37
10:37
هند قبوات تشيد بأداء تيم حسن في "مولانا"
09:16
09:16
كاريس بشار بتصريحات مفاجئة لأول مرة وتؤكد:امل عرفة نجمة سوريا الاولى
08:33
08:33

