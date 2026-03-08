وفاة المصمّم محمد علي يثير الحزن في الوسط الفني بعد تألقه في مسلسل مولانا

حيث تولّى تنسيق وتنفيذ مشاهد الأكشن والمواجهات القتالية بأسلوب احترافي. رغم صغر سنه، أثبت حضوره ومهارته في عالم الدراما، ليصبح رحيله المبكر خسارة مؤلمة للوسط الفني وللدراما العربية بشكل عام.
تفاعلت الفنانة السورية أمل عرفة مع التصريح الذي أدلت به الفنانة كاريس بشار، والتي وصفتها خلاله بـ"نجمة سوريا الأولى"، معربةً عن محبتها الكبيرة وتقديرها لها عبر رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاعلت مجموعة من نجوم الفن مع الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.
تمكن الفنان السوري تيم حسن من خطف الأنظار بأدائه لشخصية الرئيس السوري السابق بشار الأسد في مسلسل مولانا، حيث جمع بين الجرأة والفكاهة بطريقة أدهشت المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.