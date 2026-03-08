وفاة المصمّم محمد علي يثير الحزن في الوسط الفني بعد تألقه في مسلسل مولانا

صدم الوسط الفني برحيل المصمّم السينمائي الشاب ، الذي كان من أبرز الوجوه الصاعدة في تصميم المعارك. ساهم علي في أعمال درامية عدة هذا العام، أبرزها "مولانا".

