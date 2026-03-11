الأخبار
إحالة جيهان الشماشرجي للجنايات تشعل مواقع التواصل

فن

2026-03-11 | 07:14
تصدر اسم الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول خبر إحالتها إلى المحاكمة الجنائية في قضية أثارت جدلاً واسعاً بين الجمهور.

وكشفت النيابة العامة المصرية عن إحالة جيهان الشماشرجي إلى محكمة الجنايات إلى جانب سائقها وثلاثة آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بسرقة سيدة بالإكراه في واقعة تعود إلى عام 2023.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها نيابة قصر النيل في القاهرة، بدأت القضية يوم 16 يوليو 2023 عندما تقدمت سيدة تدعى أميمة محمد ببلاغ رسمي تتهم فيه الشماشرجي وعدداً من الأشخاص بسرقة منقولات منها بالقوة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى مكان الواقعة باستخدام سيارة، حيث قاموا بالاستيلاء على بعض المنقولات الخاصة بالمجني عليها. وخلال محاولة السيدة منعهم من الهرب، صدمها سائق السيارة ما تسبب في إصابتها وفق ما ورد في التقرير الطبي المرفق بالقضية.

وأشار أمر الإحالة في القضية رقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ الواقعة باستخدام الإكراه، بعد اتفاق مسبق بينهم على الاستيلاء على الممتلكات. كما وجهت لهم جهات التحقيق اتهاماً إضافياً بحيازة أداة عبارة عن شاكوش من دون مسوغ قانوني.

وتستند القضية إلى مواد قانونية عدة في قانون العقوبات المصري وقانون الأسلحة، من بينها المادة 314 التي تعاقب على السرقة بالإكراه بالسجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الإكراه إصابات للمجني عليه.

من جانبه، علّق محامي المجني عليها أحمد جودت الملط على الجدل المثار حول القضية عبر منشور على مواقع التواصل، مؤكداً أن الواقعة موثقة بالأدلة والتحقيقات الرسمية. وأوضح أن موكلته سيدة تبلغ من العمر 68 عاماً تعرضت للاعتداء أثناء محاولتها منع المتهمين من الفرار.

وأشار المحامي إلى أن القضية استغرقت أكثر من عامين من المتابعة القانونية حتى صدور قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، معرباً عن ثقته بأن القضاء سيصدر حكماً عادلاً في القضية.

