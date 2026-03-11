الأخبار
بيني بلانكو زوج سيلينا غوميز يرد على جدل قدميه المتسختين
بيني بلانكو زوج سيلينا غوميز يرد على جدل قدميه المتسختين
بيني بلانكو زوج سيلينا غوميز يرد على جدل قدميه المتسختين

فن

2026-03-11 | 06:22
بيني بلانكو زوج سيلينا غوميز يرد على جدل قدميه المتسختين
بيني بلانكو زوج سيلينا غوميز يرد على جدل قدميه المتسختين

أثار المنتج الموسيقي الأمريكي بيني بلانكو موجة واسعة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور قدميه المتسختين في الحلقة الأولى من بودكاست Friends Keep Secrets، ما فتح نقاشًا طريفًا بين المتابعين حول عادات النظافة الشخصية لدى بعض النجوم.

وخلال الحلقة التي استضاف فيها بلانكو عددًا من أصدقائه، بينهم المغني البريطاني إد شيران ومغني الراب ليل ديكي إلى جانب زوجته كريستين باتالوكو، دار حديث عفوي حول الاستحمام والعناية الشخصية. وسأل بلانكو صديقه إد شيران عمّا إذا كان يستحم يوميًا، ليرد الأخير بأنه يفعل ذلك أحيانًا مرتين في اليوم، وهو ما أثار دهشة بلانكو.

ورد شيران مازحًا بأن بلانكو يبدو أحيانًا وكأن رائحته ليست جيدة، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه من الأشخاص الذين يتمتعون برائحة طيبة في الواقع. وخلال النقاش، طلبت كريستين باتالوكو أن تشم يدي بلانكو للتأكد من رائحته، لتؤكد لاحقًا أنها جيدة، فيما أشار ليل ديكي إلى أن بلانكو معروف بين أصدقائه برائحته الطيبة.

وتحوّل الحديث لاحقًا إلى مزاح طريف حول الروائح الشخصية، إذ قال ليل ديكي إنه كان يسمع سابقًا تعليقات تفيد بأن رائحته مميزة لكن يصعب وصفها بأنها جيدة أو سيئة، وهو أمر كان يزعجه، ليرد بلانكو ساخرًا بأن رائحته قد تكون سيئة أحيانًا.

غير أن الجدل الحقيقي بدأ بعد ملاحظة المشاهدين لقدمي بلانكو المتسختين خلال الحلقة التي عُرضت في 24 فبراير، حيث ظهرتا بوضوح أمام الكاميرا، ما دفع كثيرين إلى ترك تعليقات ساخرة على منصة يوتيوب. وكتب أحد المستخدمين أن البودكاست ممتع، لكن على بلانكو غسل قدميه، بينما علّق آخر مازحًا بأن تلك الأقدام تحتاج إلى خرطوم ماء، في حين أكد آخرون أنهم ما زالوا معجبين به رغم الضجة.

وفي محاولة للرد على الجدل، ظهر بلانكو لاحقًا إلى جانب ليل ديكي في برنامج Jimmy Kimmel Live الذي يقدمه الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل، حيث استعرض قدمه أمام الكاميرا ليؤكد أنها نظيفة. وعندما عُرضت صورة لقدميه من حلقة البودكاست، أوضح أن الأمر كان بسبب المكان وليس إهمالًا منه، قبل أن يخلع جوربه ليُظهر قدمه النظيفة أمام الجمهور.

