إليسا تفخر باللبنانيين: رغم كل شي… لبنان بعده بخير
إليسا تفخر باللبنانيين: رغم كل شي… لبنان بعده بخير
إليسا تفخر باللبنانيين: رغم كل شي… لبنان بعده بخير

فن

2026-03-11 | 07:20
إليسا تفخر باللبنانيين: رغم كل شي… لبنان بعده بخير
إليسا تفخر باللبنانيين: رغم كل شي… لبنان بعده بخير

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن فخرها بإنجازات اللبنانيين حول العالم، مشيدة بالدور الذي يلعبه أبناء بلدها في خدمة الإنسانية ورفع اسم لبنان دولياً، وذلك في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

وكتبت إليسا في منشورها: "رغم كل شي، بعدن ولاد بلدي عم يعملوا إنجازات لخدمة الإنسانية ويرفعوا اسمو بالعالي. فخورة ببلدي وبالصورة الحلوة يللي ولادو عم بيفرجوها لكل الدني. هيدا لبنان وهول هني اللبنانية. الله يحمي لبنان".

وقد لاقى تعليقها تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين عبّروا عن دعمهم لكلامها، معتبرين أن رسالتها تعكس صورة إيجابية عن اللبنانيين في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان خلال السنوات الأخيرة.

كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل منشور إليسا على نطاق واسع، مؤكدين أن النجمة اللبنانية غالباً ما تحرص على التعبير عن مواقفها الوطنية وإبراز إنجازات اللبنانيين في المجالات الإنسانية والعلمية.

ويُعرف عن إليسا اهتمامها بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى حضورها الفني المستمر على الساحة العربية، حيث تعد واحدة من أبرز نجمات الغناء في لبنان والعالم العربي، كما تحظى بمتابعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

تأجيل عودة أصالة إلى دمشق يثير الجدل.. ما القصة؟
10:51

تأجيل عودة أصالة إلى دمشق يثير الجدل.. ما القصة؟

يتواصل الجدل حول موعد عودة الفنانة السورية أصالة نصري إلى بلدها سوريا بعد غياب استمر نحو 15 عامًا، في ظل تداول أخبار متباينة حول زيارتها المرتقبة إلى دمشق وإحيائها حفلًا غنائيًا كبيرًا كان من المنتظر أن يشكل حدثًا فنيًا بارزًا.

10:51

تأجيل عودة أصالة إلى دمشق يثير الجدل.. ما القصة؟

يتواصل الجدل حول موعد عودة الفنانة السورية أصالة نصري إلى بلدها سوريا بعد غياب استمر نحو 15 عامًا، في ظل تداول أخبار متباينة حول زيارتها المرتقبة إلى دمشق وإحيائها حفلًا غنائيًا كبيرًا كان من المنتظر أن يشكل حدثًا فنيًا بارزًا.

منسقة الأزياء السورية رجاء مخلوف تكشف سر عباءات تيم حسن في "مولانا"
10:48

منسقة الأزياء السورية رجاء مخلوف تكشف سر عباءات تيم حسن في "مولانا"

تحولت أزياء النجم السوري تيم حسن في مسلسل "مولانا" إلى عنصر أساسي في السرد الدرامي للعمل، إذ لم تكن مجرد تفاصيل شكلية أو خيارات جمالية، بل لغة بصرية تعكس التحولات العميقة التي تمر بها شخصية "جابر". فالعباءات التي ارتداها حسن رافقت مسار الشخصية من مرحلة إلى أخرى، وكشفت أبعادها النفسية والروحية، لتصبح الأزياء جزءاً من الحكاية نفسها.

10:48

منسقة الأزياء السورية رجاء مخلوف تكشف سر عباءات تيم حسن في "مولانا"

تحولت أزياء النجم السوري تيم حسن في مسلسل "مولانا" إلى عنصر أساسي في السرد الدرامي للعمل، إذ لم تكن مجرد تفاصيل شكلية أو خيارات جمالية، بل لغة بصرية تعكس التحولات العميقة التي تمر بها شخصية "جابر". فالعباءات التي ارتداها حسن رافقت مسار الشخصية من مرحلة إلى أخرى، وكشفت أبعادها النفسية والروحية، لتصبح الأزياء جزءاً من الحكاية نفسها.

خطوبة "اسيل" ابنة عبد الله الرويشد من الممثل محمد صفر تحدث ضجة واسعة
10:08

خطوبة "اسيل" ابنة عبد الله الرويشد من الممثل محمد صفر تحدث ضجة واسعة

تصدرت ابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن خطوبتها على الفنان الكويتي محمد صفر، في خبر لاقى تفاعلاً واسعاً بين المتابعين ومحبي الوسط الفني في الخليج.

10:08

خطوبة "اسيل" ابنة عبد الله الرويشد من الممثل محمد صفر تحدث ضجة واسعة

تصدرت ابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن خطوبتها على الفنان الكويتي محمد صفر، في خبر لاقى تفاعلاً واسعاً بين المتابعين ومحبي الوسط الفني في الخليج.

تأجيل عودة أصالة إلى دمشق يثير الجدل.. ما القصة؟
10:51
منسقة الأزياء السورية رجاء مخلوف تكشف سر عباءات تيم حسن في "مولانا"
10:48
خطوبة "اسيل" ابنة عبد الله الرويشد من الممثل محمد صفر تحدث ضجة واسعة
10:08
إحالة جيهان الشماشرجي للجنايات تشعل مواقع التواصل
07:14

