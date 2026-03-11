إليسا تفخر باللبنانيين: رغم كل شي… لبنان بعده بخير

وكتبت إليسا في منشورها: "رغم كل شي، بعدن ولاد بلدي عم يعملوا إنجازات لخدمة الإنسانية ويرفعوا اسمو بالعالي. فخورة ببلدي وبالصورة الحلوة يللي ولادو عم بيفرجوها لكل الدني. هيدا وهول هني . يحمي لبنان".

وقد لاقى تعليقها تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين عبّروا عن دعمهم لكلامها، معتبرين أن رسالتها تعكس صورة إيجابية عن اللبنانيين في مختلف أنحاء ، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان خلال السنوات .

كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل منشور إليسا على نطاق واسع، مؤكدين أن النجمة اللبنانية غالباً ما تحرص على التعبير عن مواقفها الوطنية وإبراز إنجازات اللبنانيين في المجالات الإنسانية والعلمية.

ويُعرف عن إليسا اهتمامها بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى حضورها الفني المستمر على الساحة ، حيث تعد واحدة من أبرز نجمات الغناء في لبنان والعالم ، كما تحظى بمتابعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.