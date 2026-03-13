التحقيق مع شقيق الفنانة رنا رئيس بتهمة حيازة ممنوعات

باشرت جهات التحقيق في مدينة الشيخ إجراءات قانونية عاجلة بحق شقيق الفنانة رنا رئيس، عقب إلقاء القبض عليه متلبساً بحيازة سلاح أبيض ومواد ممنوعة داخل سيارة كان يقودها بدون لوحات معدنية.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المتهم “ع. ع. ر”، وهو طالب، للاشتباه في مركبته، ليتبين لاحقاً بالفحص هويته وضبط المحظورات بحوزته، مما استدعى اقتياده لديوان الشرطة وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وفي الوقت الذي قررت فيه تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وطلب تحريات المباحث النهائية، فضلت الفنانة رنا رئيس وأسرتها عدم التعليق تماماً على الواقعة أو توضيح ملابساتها للرأي العام، وذلك بالتزامن مع انشغال الوسط الفني بحديث الفنانة الأخير حول تقاطع حياتها الشخصية مع الإنسانية التي طرحتها الدراما مؤخراً.

