نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر وتفاصيل سفره إلى فرنسا

أصدرت بياناً رسمياً طمأنت فيه الجمهور على استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير ، مؤكدةً شهدت تحسناً ملحوظاً بفضل الرعاية الطبية التي يتلقاها حالياً.



وأوضح البيان أنه من المقرر مغادرة الفنان إلى خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك لإجراء فحوصات طبية تكميلية والاطمئنان التام على صحته بناءً على توصية الأطباء المشرفين، خاصة بعد خضوعه مؤخراً لجراحة في القولون.



ومن جانبه، دعا الفنان ، نقيب الموسيقيين، لتوخي الدقة في نقل ، مشيراً إلى أن النقابة ووزارة الثقافة تتابعان الحالة عن كثب لضمان توفير أفضل سبل الرعاية لـ “أميّر الغناء العربي” حتى عودته إلى أهله ومحبيه.