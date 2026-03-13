وصية مؤثرة للمصور الراحل محمد شهاب الذي ارتقى جراء العدوان الاسرائيلي

تصدر اسم المصور والمخرج اللبناني الراحل بعد أن كشف صديقه لؤي عن وصيته التي طلب تنفيذها بعد وفاته.



وشارك عبر حساباته على منصات التواصل مقطع فيديو مؤثراً لشهاب، موضحاً أن نشر هذا الفيديو كان من بين آخر الطلبات التي أوصى بها الراحل قبل رحيله.

وأرفق ياسين المقطع برسالة مؤثرة، أشار فيها إلى أن طلب منه تحديداً نشر هذا الفيديو في حال حدوث أي مكروه له، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين تداولوا المقطع بكثافة، معبرين عن حزنهم لرحيله.

ويأتي تداول الفيديو بعد ساعات من انتشار خبر وفاة ، الذي عُرف بعمله في مجال التصوير والإخراج ومشاركته في عدد من الأعمال الفنية والإعلامية، حيث نعى عدد من الفنانين والإعلاميين الراحل بكلمات مؤثرة، مشيدين بموهبته ومسيرته المهنية.