إليسا وجويل مردينيان تدعوان إلى السلام..النجمات يوجهن رسائل مؤثرة

فن

2026-03-13 | 09:59
إليسا وجويل مردينيان تدعوان إلى السلام..النجمات يوجهن رسائل مؤثرة

في ظل التصعيد العسكري والعدوان الإسرائيلي على لبنان، عبّر عدد من الفنانين والمشاهير عن تضامنهم مع اللبنانيين عبر رسائل مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين رفضهم للحرب ودعوتهم إلى السلام.

ومن بين أبرز هذه المواقف، نشرت الفنانة إليسا عبر خاصية “الستوري” على حسابها صورة رمزية لخريطة لبنان المتشققة، مرفقة بعبارة باللغة الإنجليزية بما يعني:"لبنان… الجميع يريد قطعة منه، بينما نحن نريد السلام”، في رسالة تعكس معاناة البلاد وسط الصراعات ورغبة اللبنانيين بالاستقرار".
بدورها، شاركت خبيرة التجميل ورائدة الأعمال جويل مردينيان صورة فنية تُظهر امرأتين تتعانقان وقد ارتدتا علمي لبنان والإمارات، مع عبارة:: “السلام لكل مكان نعتبره وطنًا لنا”، في رسالة إنسانية تدعو إلى السلام لكل الأوطان وتعكس التضامن مع الشعب اللبناني.
كما علّقت الفنانة اللبنانية كارمن لبس على الانتقادات التي تطال الفنانين بسبب صمتهم على مواقع التواصل، مؤكدة أنهم موجودون ويتابعون ما يجري ويشعرون بالقهر والإحباط مثل سائر اللبنانيين.
وقالت لبس: “لكل يلي عم يقول وين الفنانين عالسوشل ميديا، نحن موجودين وعم نشوف وننقهر ومحبطين متل كل الشعب، بس نحن بمرحلة كلامنا لا بقدّم ولا بأخّر”.
وأضافت أنها كانت تتمنى من الجميع التوقف عن الخطاب السياسي وإثارة الفتن، مشيرة إلى أن التعليقات التي تنتشر على المنصات أصبحت “مقرفة”، على حد تعبيرها.
واعتبرت لبس أن السوشال ميديا “كذبة كبيرة” في مثل هذه الظروف، قائلة إنها لا تفيد بل قد تضر أحيانًا، موضحة أن من يتابع ما يجري على منصة “إكس” قد يظن أن الناس يأكل بعضهم بعضًا، بينما الواقع على الأرض مختلف والناس أفضل بكثير من الصورة القاتمة التي تعكسها التعليقات والمنشورات.
 

وصية مؤثرة للمصور الراحل محمد شهاب الذي ارتقى جراء العدوان الاسرائيلي
09:56

وصية مؤثرة للمصور الراحل محمد شهاب الذي ارتقى جراء العدوان الاسرائيلي

تصدر اسم المصور والمخرج اللبناني الراحل محمد شهاب مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف صديقه لؤي ياسين عن وصيته الأخيرة التي طلب تنفيذها بعد وفاته.

حقيقة وفاة الداعية محمد حسان.. نجله يحسم الجدل ويكشف التفاصيل
08:53

حقيقة وفاة الداعية محمد حسان.. نجله يحسم الجدل ويكشف التفاصيل

تداولت حسابات عدة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية مزاعم تتحدث عن وفاة الداعية الإسلامي المعروف الشيخ محمد حسان، أحد أبرز رموز التيار السلفي في العالم العربي، الأمر الذي أثار حالة من القلق والجدل بين متابعيه ومحبيه قبل أن يتم نفي هذه الأنباء.

قصة نجاح ملهمة.. السورية روز موني تتوج ملكة لجمال ألمانيا 2026
08:49

قصة نجاح ملهمة.. السورية روز موني تتوج ملكة لجمال ألمانيا 2026

في إنجاز لافت خطف الأنظار، تمكنت الشابة ذات الأصول السورية روز موني من الفوز بلقب ملكة جمال ألمانيا لعام 2026، لتسجل بذلك قصة نجاح جديدة تعكس رحلة كفاح بدأت منذ سنوات مع اللجوء وانتهت بالوصول إلى منصة التتويج.

