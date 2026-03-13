إليسا وجويل مردينيان تدعوان إلى السلام..النجمات يوجهن رسائل مؤثرة

ومن بين أبرز هذه المواقف، نشرت الفنانة إليسا عبر خاصية “الستوري” على حسابها صورة رمزية لخريطة المتشققة، مرفقة بعبارة باللغة الإنجليزية بما يعني:"لبنان… الجميع يريد قطعة منه، بينما نحن نريد السلام”، في رسالة تعكس معاناة البلاد وسط الصراعات ورغبة اللبنانيين بالاستقرار".بدورها، شاركت خبيرة التجميل ورائدة الأعمال جويل مردينيان صورة فنية تُظهر امرأتين تتعانقان وقد ارتدتا علمي لبنان والإمارات، مع عبارة:: “السلام لكل مكان نعتبره وطنًا لنا”، في رسالة إنسانية تدعو إلى السلام لكل الأوطان وتعكس التضامن مع الشعب اللبناني.كما علّقت الفنانة كارمن لبس على الانتقادات التي تطال الفنانين بسبب صمتهم على مواقع التواصل، مؤكدة أنهم موجودون ويتابعون ما يجري ويشعرون بالقهر والإحباط مثل سائر اللبنانيين.وقالت لبس: “لكل يلي عم يقول وين الفنانين عالسوشل ميديا، نحن موجودين وعم نشوف وننقهر ومحبطين متل كل الشعب، بس نحن بمرحلة كلامنا لا بقدّم ولا بأخّر”.وأضافت أنها كانت تتمنى من الجميع التوقف عن الخطاب السياسي وإثارة الفتن، مشيرة إلى أن التعليقات التي تنتشر على المنصات أصبحت “مقرفة”، على حد تعبيرها.واعتبرت لبس أن السوشال ميديا “كذبة كبيرة” في مثل هذه الظروف، قائلة إنها لا تفيد بل قد تضر أحيانًا، موضحة أن من يتابع ما يجري على منصة “إكس” قد يظن أن الناس يأكل بعضهم بعضًا، بينما الواقع على مختلف والناس أفضل بكثير من الصورة القاتمة التي تعكسها التعليقات والمنشورات.