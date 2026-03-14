لفتة إنسانية مؤثرة.. أناهيد فياض وزوجها يهبان قرنيتي ابنهما بعد رحيله

في خطوة إنسانية لافتة، قرر الوزير السابق مثنى الغرايبة وزوجته الفنانة أناهيد فياض التبرع بقرنيتي نجلهما الراحل كرم، في مبادرة هدفت إلى منح فرصة للحياة لمرضى فقدوا نعمة الإبصار.



وجاء هذا القرار بعد وفاة كرم في مطلع شهر مارس الجاري، حيث اختارت العائلة تحويل لحظة الفقد المؤلمة إلى رسالة إنسانية تحمل معنى العطاء والأمل، من خلال التبرع بقرنيتيه ليستفيد منهما مريضان بحاجة إلى زراعة قرنية.



وكشف عميد كلية الطب الهاشمية الدكتور عبد الحميد القضاة تفاصيل هذه المبادرة، موضحاً أنه تلقى اتصالاً من والد الشاب الراحل بعد وقت قصير من وفاته، أبلغه خلاله بقرار العائلة التبرع بقرنيتيه، في خطوة تعكس وعياً إنسانياً عميقاً بأهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.



وأشار القضاة إلى أن هذا القرار سيمنح شخصين فرصة استعادة القدرة على الإبصار لسنوات طويلة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها.



وتطرق في حديثه إلى واقع عمليات التبرع بالأعضاء ، لافتاً إلى أن تمتلك بنية طبية متقدمة وكوادر مختصة قادرة على إدارة هذا الملف بكفاءة، إلا أن تنظيم هذا القطاع على المستوى الوطني ما يزال بحاجة إلى تطوير أكبر للاستفادة من الإمكانات المتوفرة.



وفي سياق الحديث عن سبل تعزيز ثقافة التبرع، اقترح القضاة إضافة خيار داخل تطبيق “سند” الحكومي يتيح للمواطنين تسجيل رغبتهم بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، معتبراً أن هذه الخطوة قد تشجع عدداً أكبر من الناس على المشاركة في إنقاذ حياة الآخرين.



ولاقت مبادرة عائلة الغرايبة تفاعلاً واسعاً على ، حيث اعتبر كثيرون أن هذا القرار يجسد أسمى معاني الإنسانية، ويقدم نموذجاً لكيف يمكن تحويل الألم إلى فرصة لزرع الأمل في حياة الآخرين.