بخطوة مفاجئة..محمد كارتر يعلن عودته إلى شيماء سيف بعد الانفصال

فاجأ المنتج الفني متابعيه بإعلان عودته إلى زوجته الفنانة بعد فترة من الانفصال، وذلك عبر منشور نشره على حسابه الرسمي في ، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور وعدد من نجوم الوسط الفني.



وشارك صورة تجمعه بزوجته ، معلناً عودة علاقتهما مجدداً، وأرفقها برسالة عبّر فيها عن امتنانه لما اعتبره بداية بينهما، مؤكداً أن الخلافات التي مرّا بها انتهت وأنهما اختارا استئناف حياتهما معاً.



وفي رسالته، عبّر كارتر عن تقديره لزوجته، مشيراً إلى أنها تستحق كل الخير، ومتمنياً أن تكون عودتهما بداية لمرحلة أكثر استقراراً في حياتهما، داعياً الجمهور إلى الدعاء لهما بالتوفيق والبركة في حياتهما المقبلة.



وتفاعل عدد من الفنانين مع الخبر، حيث سارع بعضهم إلى تهنئة على عودتهما، معربين عن تمنياتهم لهما بحياة مليئة بالاستقرار والنجاح، فيما عبّر الجمهور أيضاً عن سعادتهم بهذا الخبر بعد فترة من الانفصال بين الطرفين.



وكانت شيماء سيف قد تحدثت في وقت سابق عن علاقتها بكارتر بعد الطلاق، مؤكدة أن الاحترام ظل قائماً بينهما، وأن العلاقة لم تشهد توتراً رغم الانفصال، مشيرة إلى أن الصداقة بقيت تجمعهما.

