اتهام صادم داخل القصر.. كاميلا تتهم ميغان ماركل بغسل دماغ الامير هاري

وبحسب مقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة "ذا تايمز"، فإن الخلافات داخل العائلة المالكة تصاعدت بعد فترة قصيرة من زواج في كنيسة سانت . ويشير الكتاب إلى أن الأجواء توترت بشكل كبير عقب عودة هاري وميغان إلى المتحدة بعد قضاء شهر العسل في البحر المتوسط، حيث اندلع خلاف حاد بين الأمير هاري وشقيقه الأكبر الأمير ويليام.

ووفق ما ورد في الكتاب، تدخلت ميغان ماركل خلال ، وردت على ويليام بعبارة حادة طالبة منه إبعاد إصبعه عن وجهها، ما زاد من حدة التوتر داخل العائلة. ويزعم باور أن هذه الحادثة دفعت الملكة كاميلا لاحقًا إلى التعبير عن رأيها في ميغان خلال حديث خاص مع أحد أصدقائها، حيث اعتبرت أن دوقة ساسكس أثرت بشكل كبير على الأمير هاري وغيرت طريقة تفكيره.

كما يذكر الكتاب أن الأمير ويليام كان قد حذر شقيقه من سرعة تطور علاقته بميغان، في حين أعربت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، عن قلقها من احتمال تأثر هاري بزوجته في قراراته.

وفي سياق متصل، يوضح الكتاب أن شعور هاري وميغان بعدم الرضا عن موقعهما داخل العائلة المالكة كان أحد أسباب تصاعد الخلافات، إذ اعتبرا نفسيهما في موقع ثانوي مقارنة بورثة العرش. ومع استمرار التوترات، قرر الزوجان في عام 2020 التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة والانتقال للعيش في ، في خطوة أحدثت ضجة كبيرة آنذاك.

ورغم هذه الخلافات، تشير بعض التوقعات إلى إمكانية حدوث تقارب بين الأمير هاري ووالده الملك تشارلز خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الحديث عن احتمال دعوة هاري للمشاركة في افتتاح دورة ألعاب إنفيكتوس عام 2027 في مدينة برمنغهام، ما قد يجمعهما مجددًا في مناسبة رسمية.

من جهة أخرى، تواجه ميغان ماركل تحديات مهنية بعد انتهاء شراكتها مع منصة نتفليكس في مشروعها المرتبط بعلامتها التجارية "As Ever"، وذلك بعد تعثر برنامجها "With Love, Markle". ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن الدوقة تعمل حاليًا على مشاريع مستقبلية، من بينها خطط لإطلاق منتجع فاخر مخصص للنساء في أستراليا.