اتهام صادم داخل القصر.. كاميلا تتهم ميغان ماركل بغسل دماغ الامير هاري
اتهام صادم داخل القصر.. كاميلا تتهم ميغان ماركل بغسل دماغ الامير هاري
اتهام صادم داخل القصر.. كاميلا تتهم ميغان ماركل بغسل دماغ الامير هاري

فن

2026-03-14 | 08:28
اتهام صادم داخل القصر.. كاميلا تتهم ميغان ماركل بغسل دماغ الامير هاري
اتهام صادم داخل القصر.. كاميلا تتهم ميغان ماركل بغسل دماغ الامير هاري

عاد الجدل حول العلاقة بين ميغان ماركل والعائلة المالكة البريطانية إلى الواجهة مجددًا، بعد ما كشفه الكاتب البريطاني توم باور في كتابه الجديد المثير للجدل، والذي تطرق فيه إلى كواليس التوترات التي شهدتها العائلة بعد زواج الأمير هاري وميغان ماركل عام 2018.

وبحسب مقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة "ذا تايمز"، فإن الخلافات داخل العائلة المالكة تصاعدت بعد فترة قصيرة من زواج الثنائي في كنيسة سانت جورج. ويشير الكتاب إلى أن الأجواء توترت بشكل كبير عقب عودة هاري وميغان إلى المملكة المتحدة بعد قضاء شهر العسل في البحر الأبيض المتوسط، حيث اندلع خلاف حاد بين الأمير هاري وشقيقه الأكبر الأمير ويليام.

ووفق ما ورد في الكتاب، تدخلت ميغان ماركل خلال النقاش، وردت على ويليام بعبارة حادة طالبة منه إبعاد إصبعه عن وجهها، ما زاد من حدة التوتر داخل العائلة. ويزعم باور أن هذه الحادثة دفعت الملكة كاميلا لاحقًا إلى التعبير عن رأيها في ميغان خلال حديث خاص مع أحد أصدقائها، حيث اعتبرت أن دوقة ساسكس أثرت بشكل كبير على الأمير هاري وغيرت طريقة تفكيره.

كما يذكر الكتاب أن الأمير ويليام كان قد حذر شقيقه من سرعة تطور علاقته بميغان، في حين أعربت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، عن قلقها من احتمال تأثر هاري بزوجته في قراراته.

وفي سياق متصل، يوضح الكتاب أن شعور هاري وميغان بعدم الرضا عن موقعهما داخل العائلة المالكة كان أحد أسباب تصاعد الخلافات، إذ اعتبرا نفسيهما في موقع ثانوي مقارنة بورثة العرش. ومع استمرار التوترات، قرر الزوجان في عام 2020 التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة والانتقال للعيش في الولايات المتحدة، في خطوة أحدثت ضجة كبيرة آنذاك.

ورغم هذه الخلافات، تشير بعض التوقعات إلى إمكانية حدوث تقارب بين الأمير هاري ووالده الملك تشارلز خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الحديث عن احتمال دعوة هاري للمشاركة في افتتاح دورة ألعاب إنفيكتوس عام 2027 في مدينة برمنغهام، ما قد يجمعهما مجددًا في مناسبة رسمية.

من جهة أخرى، تواجه ميغان ماركل تحديات مهنية جديدة بعد انتهاء شراكتها مع منصة نتفليكس في مشروعها المرتبط بعلامتها التجارية "As Ever"، وذلك بعد تعثر برنامجها "With Love, Markle". ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن الدوقة تعمل حاليًا على مشاريع مستقبلية، من بينها خطط لإطلاق منتجع فاخر مخصص للنساء في أستراليا.

دور محمد سامي ومي عمر في عودة شيماء سيف إلى محمد كارتر
10:08

دور محمد سامي ومي عمر في عودة شيماء سيف إلى محمد كارتر

عادت الفنانة المصرية شيماء سيف وزوجها المنتج الفني محمد كارتر إلى بعضهما البعض، بعد فترة انفصال استمرت عدة أشهر، في خطوة فاجأت الجمهور وأعادت علاقتهما إلى إطارها الرسمي من جديد.

10:08

دور محمد سامي ومي عمر في عودة شيماء سيف إلى محمد كارتر

عادت الفنانة المصرية شيماء سيف وزوجها المنتج الفني محمد كارتر إلى بعضهما البعض، بعد فترة انفصال استمرت عدة أشهر، في خطوة فاجأت الجمهور وأعادت علاقتهما إلى إطارها الرسمي من جديد.

إخلاء سبيل شقيق رنا رئيس بكفالة 10 آلاف جنيه
08:19

إخلاء سبيل شقيق رنا رئيس بكفالة 10 آلاف جنيه

أخلت نيابة الشيخ زايد سبيل شقيق الفنانة رنا رئيس، ويدعى بالأحرف الأولى "ع.ع.ر"، وهو طالب في الأكاديمية البحرية، وذلك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية، بعد يومين من إلقاء القبض عليه في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

08:19

إخلاء سبيل شقيق رنا رئيس بكفالة 10 آلاف جنيه

أخلت نيابة الشيخ زايد سبيل شقيق الفنانة رنا رئيس، ويدعى بالأحرف الأولى "ع.ع.ر"، وهو طالب في الأكاديمية البحرية، وذلك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية، بعد يومين من إلقاء القبض عليه في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

صادق الصباح يحسم الجدل: دور "شهلا" لم يُعرض على مرام علي
07:32

صادق الصباح يحسم الجدل: دور "شهلا" لم يُعرض على مرام علي

عاد الجدل ليتصدر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول كواليس مسلسل "مولانا"، بعد تداول شائعات تفيد بأن دور "شهلا" الذي تقدمه الممثلة السورية نور علي عُرض في البداية على الممثلة مرام علي. إلا أن المنتج صادق الصباح خرج عن صمته ووضع حدًا لهذه التكهنات، موضحًا حقيقة ما جرى خلف الكواليس.

07:32

صادق الصباح يحسم الجدل: دور "شهلا" لم يُعرض على مرام علي

عاد الجدل ليتصدر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول كواليس مسلسل "مولانا"، بعد تداول شائعات تفيد بأن دور "شهلا" الذي تقدمه الممثلة السورية نور علي عُرض في البداية على الممثلة مرام علي. إلا أن المنتج صادق الصباح خرج عن صمته ووضع حدًا لهذه التكهنات، موضحًا حقيقة ما جرى خلف الكواليس.

