إخلاء سبيل شقيق رنا رئيس بكفالة 10 آلاف جنيه

أخلت نيابة الشيخ سبيل شقيق الفنانة ، ويدعى بالأحرف الأولى "ع.ع.ر"، وهو طالب في ، وذلك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية، بعد يومين من إلقاء القبض عليه في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.





وبحسب المعطيات المتداولة، جاء قرار إخلاء السبيل عقب مباشرة التحقيقات في القضية التي وُجهت فيها إلى المتهم عدة اتهامات، شملت حيازة مواد مخدرة، وحمل سلاح أبيض، إلى جانب قيادته سيارة من دون لوحات معدنية، وهي المخالفات التي دفعت الجهات المختصة إلى التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



القضية لفتت الأنظار بشكل كبير، ليس فقط بسبب طبيعة الاتهامات، بل أيضًا بسبب صلة القرابة التي تجمع المتهم بالفنانة ، ما جعل اسمه يتصدر التداول على ، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين انقسموا بين من طالب بانتظار نتائج التحقيقات كاملة، وبين من تعامل مع الواقعة من زاوية الجدل المرتبط بالمشاهير وأفراد عائلاتهم.