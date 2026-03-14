إخلاء سبيل شقيق رنا رئيس بكفالة 10 آلاف جنيه

وبحسب المعطيات المتداولة، جاء قرار إخلاء السبيل عقب مباشرة التحقيقات في القضية التي وُجهت فيها إلى المتهم عدة اتهامات، شملت حيازة مواد مخدرة، وحمل سلاح أبيض، إلى جانب قيادته سيارة من دون لوحات معدنية، وهي المخالفات التي دفعت الجهات المختصة إلى التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
القضية لفتت الأنظار بشكل كبير، ليس فقط بسبب طبيعة الاتهامات، بل أيضًا بسبب صلة القرابة التي تجمع المتهم بالفنانة رنا رئيس
، ما جعل اسمه يتصدر التداول على مواقع التواصل الاجتماعي
، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين انقسموا بين من طالب بانتظار نتائج التحقيقات كاملة، وبين من تعامل مع الواقعة من زاوية الجدل المرتبط بالمشاهير وأفراد عائلاتهم.