عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الامنية طلبت من الحكومة الموافقة على استدعاء 450 الف جندي احتياط من أجل استمرار الحرب وهو رقم قياسي
حزب الله: إستهدفنا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ملعب الخيام بصلية صاروخيّة
حبس الفنان محمود حجازي 6 أشهر في قضية الاعتداء على زوجته

2026-03-15 | 10:32
تصدر اسم الفنان المصري محمود حجازي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنح أول أكتوبر يقضي بحبسه ستة أشهر مع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء على زوجته رنا طارق.

وجاء الحكم في القضية رقم 11955 لسنة 2025، بعد أن أثبتت التحقيقات اتهام الفنان بالتعدي على زوجته بالضرب، حيث ألزمت المحكمة حجازي بدفع تعويض مدني مؤقت، إضافة إلى تحمّله المصاريف الجنائية وأتعاب المحاماة.

وتحول الخلاف بين الطرفين من نزاع عائلي إلى قضية أمام القضاء، بعدما قدمت الزوجة مستندات وتقارير طبية قالت إنها توثق إصابات تعرضت لها في الوجه والعين نتيجة الاعتداء.

في المقابل، لم يلتزم محمود حجازي الصمت تجاه الاتهامات، بل خرج عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لينفي ما وصفه باتهامات “السحل والضرب”، مؤكداً أن ما تم تداوله لا يعكس الحقيقة.

وأشار الفنان إلى أنه فضّل في وقت سابق عدم الحديث عن تفاصيل الخلاف حفاظاً على خصوصية نجلهما “يوسف”، متهماً زوجته بإثارة الأزمات والسعي للحصول على أحكام قضائية للضغط عليه في ما يتعلق بقرار منع سفر الطفل خارج مصر.

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين متعاطفين مع الزوجة ومطالبين بانتظار الكلمة الأخيرة للقضاء، وبين من دافعوا عن الفنان مؤكدين ضرورة كشف جميع تفاصيل القضية.

بعد دخوله المستشفى مجدداً.. محمد شاكر يكشف تطورات حالته الصحية
بعد دخوله المستشفى مجدداً.. محمد شاكر يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن تحسن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى للمرة الثانية خلال الفترة الأخيرة، مطمئناً جمهوره إلى تطورات وضعه الصحي.

رسالة وداع من مذيع الجزيرة جمال ريان قبل وفاته تهز المشاعر
رسالة وداع من مذيع الجزيرة جمال ريان قبل وفاته تهز المشاعر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آخر ما كتبه الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، وذلك بعد انتشار خبر وفاته، حيث اعتبر كثيرون أن كلماته حملت طابع الوداع الأخير.

ظافر العابدين يفجع بوفاة شقيقه ويودعه بكلمات مؤثرة
ظافر العابدين يفجع بوفاة شقيقه ويودعه بكلمات مؤثرة

أعلن النجم التونسي ظافر العابدين وفاة شقيقه حاتم العابدين، في خبر مؤلم كشف عنه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، ما أثار موجة واسعة من التعاطف والدعم من قبل جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

