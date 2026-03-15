هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الامنية طلبت من الحكومة الموافقة على استدعاء 450 الف جندي احتياط من أجل استمرار الحرب وهو رقم قياسي
هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الامنية طلبت من الحكومة الموافقة على استدعاء 450 الف جندي احتياط من أجل استمرار الحرب وهو رقم قياسي
حزب الله: إستهدفنا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ملعب الخيام بصلية صاروخيّة
حزب الله: إستهدفنا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ملعب الخيام بصلية صاروخيّة
4 آب "الحقيقة الضائعة"
قضية تهز مصر.. إحالة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار إلى جنايات الجيزة

2026-03-15 | 05:16
تستعد محكمة جنايات الجيزة خلال الفترة المقبلة لبدء نظر قضية مقتل الفنان المصري سعيد مختار، في واقعة شهدتها منطقة السادس من أكتوبر أمام نادي وادي دجلة، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الفنية بمصر.

وتشير تفاصيل التحقيقات إلى أن مختار توجّه إلى النادي من أجل رؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات، إلا أنه فوجئ بوجود طليقته برفقة زوجها الحالي، ما أدى إلى نشوب خلاف بين الأطراف الثلاثة. وسرعان ما تطورت المشادة الكلامية إلى اشتباك جسدي انتهى بإصابة الفنان إصابة قاتلة، بينما تعرّض الزوج الجديد لإصابة في يده، مؤكدا خلال التحقيقات أنه لم يكن يقصد قتل الضحية.

من جانبها، أفادت الزوجة السابقة في أقوالها بأن الموقف تطور بشكل مفاجئ ولم تتوقع أن ينتهي بهذه الطريقة المأساوية، موضحة أن طليقها لاحقهما وبدأ بالاعتداء، فيما حاولت التدخل لفض الاشتباك قبل أن تتصاعد الأحداث.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بتشريح جثمان الفنان الراحل، إلى جانب فحص المصاب، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة داخل النادي ومحيطه، والاستماع إلى إفادات العاملين وأفراد الأمن الموجودين في المكان وقت الواقعة، وذلك لكشف ملابسات الحادث بدقة.

وكشفت التحريات الأولية أن العلاقة بين الفنان وطليقته كانت تشهد توترا وخلافات متكررة في الفترة الماضية، وأن وجودها برفقة زوجها الجديد أمام نجلهما كان الشرارة التي أدت إلى اندلاع المشاجرة.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على خطورة تصاعد الخلافات العائلية في الأماكن العامة، وضرورة إيجاد آليات لاحتواء النزاعات الشخصية قبل أن تتحول إلى حوادث مأساوية.

 
 

بعد دخوله المستشفى مجدداً.. محمد شاكر يكشف تطورات حالته الصحية
بعد دخوله المستشفى مجدداً.. محمد شاكر يكشف تطورات حالته الصحية

حبس الفنان محمود حجازي 6 أشهر في قضية الاعتداء على زوجته

تصدر اسم الفنان المصري محمود حجازي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنح أول أكتوبر يقضي بحبسه ستة أشهر مع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء على زوجته رنا طارق.

رسالة وداع من مذيع الجزيرة جمال ريان قبل وفاته تهز المشاعر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آخر ما كتبه الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، وذلك بعد انتشار خبر وفاته، حيث اعتبر كثيرون أن كلماته حملت طابع الوداع الأخير.

