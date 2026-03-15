قضية تهز مصر.. إحالة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار إلى جنايات الجيزة

وتشير تفاصيل التحقيقات إلى أن مختار توجّه إلى النادي من أجل رؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات، إلا أنه فوجئ بوجود طليقته برفقة زوجها الحالي، ما أدى إلى نشوب خلاف بين الأطراف الثلاثة. وسرعان ما تطورت المشادة الكلامية إلى اشتباك جسدي انتهى بإصابة الفنان إصابة قاتلة، بينما تعرّض الزوج الجديد لإصابة في يده، مؤكدا خلال التحقيقات أنه لم يكن يقصد قتل .

من جانبها، أفادت الزوجة السابقة في أقوالها بأن الموقف تطور بشكل مفاجئ ولم تتوقع أن ينتهي بهذه الطريقة المأساوية، موضحة أن طليقها لاحقهما وبدأ بالاعتداء، فيما حاولت التدخل لفض الاشتباك قبل أن تتصاعد الأحداث.

وكانت قد أصدرت قرارا بتشريح جثمان الفنان الراحل، إلى جانب فحص المصاب، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة داخل النادي ومحيطه، والاستماع إلى إفادات العاملين وأفراد الأمن الموجودين في المكان وقت الواقعة، وذلك لكشف ملابسات الحادث بدقة.

وكشفت التحريات الأولية أن العلاقة بين الفنان وطليقته كانت تشهد توترا وخلافات متكررة في الفترة الماضية، وأن وجودها برفقة زوجها الجديد أمام نجلهما كان الشرارة التي أدت إلى اندلاع المشاجرة.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على خطورة تصاعد الخلافات العائلية في الأماكن العامة، وضرورة إيجاد آليات لاحتواء النزاعات الشخصية قبل أن تتحول إلى حوادث مأساوية.