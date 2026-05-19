الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عماد النجار يتبرأ من والدته ويثير ضجة واسعة بتصريحاته
عماد النجار يتبرأ من والدته ويثير ضجة واسعة بتصريحاته
A-
A+

عماد النجار يتبرأ من والدته ويثير ضجة واسعة بتصريحاته

فن

2026-05-19 | 03:36
عماد النجار يتبرأ من والدته ويثير ضجة واسعة بتصريحاته
العودة الى الأعلى
Aljadeed
عماد النجار يتبرأ من والدته ويثير ضجة واسعة بتصريحاته

عاد الفنان السوري عماد النجار إلى دائرة الجدل مجدداً، بعدما أثارت تصريحاته الأخيرة عاصفة واسعة من التفاعل والانقسام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهوره في مقطع فيديو تحدث فيه بطريقة صادمة عن انتمائه الديني والاجتماعي وعلاقته بسوريا والسوريين وحتى بعائلته، ما دفع اسمه إلى تصدر صفحات الجدل خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل، ظهر النجار في الفيديو وهو يعلن بشكل مباشر تبرؤه من سوريا والسوريين والعرب والمسلمين، مؤكداً أنه لم يعد يشعر بأي انتماء تجاه أي جهة أو هوية دينية أو اجتماعية، معتبراً أن ما وصفه بـ”الفكر الإسلامي” أخطر من الفكر النازي، بحسب تعبيره، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة بين المتابعين الذين اعتبروا تصريحاته مستفزة وصادمة، فيما رأى آخرون أن ظهوره جاء في إطار التعبير عن مواقف شخصية بأسلوب حاد ومثير للجدل.
وتداول ناشطون مقاطع واسعة من حديثه على مختلف المنصات، حيث انهالت التعليقات المنتقدة لتصريحاته، خاصة بعد استخدامه تعابير اعتبرها البعض قاسية بحق مجتمعه وعائلته، في وقت انقسمت فيه الآراء بين من هاجمه بشكل مباشر ومن اعتبر أن تصريحاته تعكس حالة غضب أو قطيعة فكرية يعيشها منذ سنوات.
ولم يقتصر حديث النجار على مواقفه الفكرية والدينية، بل دخل أيضاً في تفاصيل شخصية أثارت الكثير من الجدل، بعدما تحدث عن وصيته بعد الوفاة وطريقة دفنه، مؤكداً رفضه الكامل للطقوس الدينية التقليدية وعدم رغبته بإقامة أي مراسم دينية له مستقبلاً، وهو ما اعتبره كثيرون من أكثر المقاطع إثارة للصدمة في حديثه.
كما كشف الفنان السوري عن وجود خلاف عائلي حاد مع والدته، مشيراً إلى أنه توقف عن الحديث معها بعدما طلبت منه العودة إلى سوريا وترك الغربة والعمل خارج البلاد، لاعتقادها أن الرئيس أحمد الشرع “يمثل الخلاص” بحسب وصفه، مؤكداً أن هذا الأمر تسبب بقطيعة بينهما، وهو ما فتح باباً واسعاً من التعليقات حول طبيعة العلاقة المتوترة التي يعيشها مع عائلته ومحيطه الاجتماعي.
 

اقرأ ايضا في فن

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى
06:22

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

06:22

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط
06:21

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

06:21

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
05:07

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

05:07

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

اخترنا لك
الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى
06:22
عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط
06:21
محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
05:07
حقيقة تعرّض مسلم لإصابة بليغة بعد اعتداء زوجته عليه
05:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026