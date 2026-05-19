طليقة بيومي فؤاد تقاضيه بسبب نفقة طفلهما.. والمحكمة تنظر 4 دعاوى ضده

فن

2026-05-19 | 03:35
يواجه الفنان المصري بيومي فؤاد أزمة قضائية جديدة بعد لجوء طليقته إلى محكمة الأسرة، ورفع أربع دعاوى قضائية ضده تتعلق بنفقة طفلهما والمصاريف الدراسية ونفقة المسكن والحضانة، وذلك بعد فشل محاولات التسوية الودية بين الطرفين.

وكشفت طليقة الفنان في تصريحات صحفية أنها تحملت بمفردها مسؤولية الإنفاق على الطفل خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها حصلت مؤخراً على حكم قضائي يمنحها “الولاية التعليمية”، ما يتيح لها اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم ابنها قانونياً دون الحاجة لموافقة الأب، في ظل استمرار الخلافات بينهما حول المصروفات الدراسية والتزامات الطفل الأساسية.

وأضافت أن جميع محاولات حل الأزمة بعيداً عن القضاء باءت بالفشل، بعدما أبلغها بيومي فؤاد بعدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، ما دفعها في النهاية إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية والمعيشية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة أسرة قصر النيل في مصر، الثلاثاء، الدعاوى المقامة ضد الفنان، والتي تشمل قضايا خاصة بنفقة الطفل، والمصاريف الدراسية، ونفقة المسكن، والحضانة.

وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع النشاط الفني المكثف الذي يعيشه بيومي فؤاد في الفترة الحالية، حيث يشارك في مسلسل “الفرنساوي” إلى جانب عدد من النجوم، بينهم عمرو يوسف وجمال سليمان وسوسن بدر، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى
الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط
عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

