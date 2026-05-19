طليقة بيومي فؤاد تقاضيه بسبب نفقة طفلهما.. والمحكمة تنظر 4 دعاوى ضده

يواجه الفنان المصري بيومي أزمة قضائية بعد لجوء طليقته إلى محكمة الأسرة، ورفع أربع دعاوى قضائية ضده تتعلق بنفقة طفلهما والمصاريف الدراسية ونفقة المسكن والحضانة، وذلك بعد فشل محاولات التسوية الودية بين الطرفين.



وكشفت طليقة الفنان في تصريحات صحفية أنها تحملت بمفردها مسؤولية الإنفاق على الطفل خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها حصلت مؤخراً على حكم قضائي يمنحها “الولاية التعليمية”، ما يتيح لها اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم ابنها قانونياً دون الحاجة لموافقة الأب، في ظل استمرار الخلافات بينهما حول المصروفات الدراسية والتزامات الطفل الأساسية.



وأضافت أن جميع محاولات حل الأزمة بعيداً عن باءت بالفشل، بعدما أبلغها بيومي بعدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، ما دفعها في النهاية إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية والمعيشية.



ومن المقرر أن تنظر محكمة أسرة قصر في مصر، الثلاثاء، الدعاوى المقامة ضد الفنان، والتي تشمل قضايا خاصة بنفقة الطفل، والمصاريف الدراسية، ونفقة المسكن، والحضانة.



وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع النشاط الفني المكثف الذي يعيشه بيومي فؤاد في الفترة الحالية، حيث يشارك في مسلسل “الفرنساوي” إلى جانب عدد من النجوم، بينهم وجمال سليمان وسوسن بدر، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.