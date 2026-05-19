أول ظهور لـ فائق حسن زوج اصالة بعد انباء توقيفه في دبي بتهمة النصب والاحتيال

وفي التفاصيل، ظهر فائق حسن إلى جانب الفنان ماجد المهندس من داخل الاستديو، خلال وضع اللمسات على الجزء الثاني من الألبوم الجديد، في خطوة اعتبرها كثيرون ردًا غير مباشر على الشائعات المتداولة حوله.وتعود أصل الرواية إلى تقرير نشره موقع 24 تحدث عن إلقاء القبض على رجل أعمال شهير داخل مطار دبي، وهو زوج فنانة معروفة تتنقل بين مصر وعدة عواصم عربية، وذلك بعد بلاغ رسمي تقدمت به إعلامية عربية اتهمته بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى خمسين ألف ، بعدما أوهمها بقدرته على استثمار الأموال في تجارة وتحقيق أرباح سريعة وخيالية خلال فترة قصيرة.وبحسب التقرير، فإن الإعلامية طالبت مراراً باستعادة أموالها بعد شعورها بالمماطلة، إلا أن رجل الأعمال تجاهل طلباتها، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء وتقديم بلاغ رسمي لدى شرطة دبي. وبعد إجراء التحريات، تم توقيفه أثناء محاولته السفر خارج البلاد، قبل أن يبادر لاحقاً إلى سداد كامل المبلغ للمشتكية، فيما استمرت التحقيقات لكشف ملابسات القضية بشكل دقيق.هذا الغموض الذي أحاط بهوية رجل الأعمال فجّر موجة من التكهنات عبر ، حيث بدأ المتابعون بربط المواصفات المتداولة بعدد من الأسماء المعروفة، وكان اسم فائق حسن من بين أكثر الأسماء تداولاً، قبل يخرج فائق حسن ويضع حدا للجدل المثار.