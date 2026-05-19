ابنة أنجلينا جولي تتخلى مجددًا عن اسم براد بيت في حفل تخرجها

وخلال مراسم التخرج، تم الإعلان عن اسمها “زهرة مارلي جولي” فقط، من دون استخدام لقب “بيت”، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، خصوصًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخلى فيها علنًا عن اسم والدها.

وكانت زهرة قد استخدمت الاسم نفسه سابقًا أثناء انضمامها إلى إحدى الجمعيات الطلابية عام 2023، في خطوة اعتبرها كثيرون إشارة واضحة إلى استمرار التوتر داخل العائلة بعد انفصال وبراد بيت عام 2016.

ولم تكن زهرة الوحيدة التي ابتعدت عن لقب “بيت”، إذ سبق أن تداولت تقارير إعلامية معلومات عن استخدام عدد من أبناء الشهير لقب “جولي” فقط، بينهم شيلوه وفيفيان، وسط حديث مستمر عن العلاقة المعقدة بين وأطفاله.

وتشير تقارير إعلامية أميركية إلى أن لا يزال يحاول إصلاح علاقته بأبنائه، إلا أن الأجواء العائلية ما تزال متوترة رغم مرور سنوات على الانفصال، وهو ما ينعكس بشكل متكرر في تصرفات الأبناء وظهورهم الإعلامي.