الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ابنة أنجلينا جولي تتخلى مجددًا عن اسم براد بيت في حفل تخرجها
ابنة أنجلينا جولي تتخلى مجددًا عن اسم براد بيت في حفل تخرجها
A-
A+

ابنة أنجلينا جولي تتخلى مجددًا عن اسم براد بيت في حفل تخرجها

فن

2026-05-19 | 05:44
ابنة أنجلينا جولي تتخلى مجددًا عن اسم براد بيت في حفل تخرجها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابنة أنجلينا جولي تتخلى مجددًا عن اسم براد بيت في حفل تخرجها

دخلت ابنة النجمة العالمية أنجلينا جولي والممثل براد بيت، زهرة جولي، مرحلة جديدة في حياتها بعد تخرجها من كلية سبيلمان في مدينة أتلانتا الأميركية، إلا أن ظهورها خلال الحفل أعاد الجدل حول علاقتها بوالدها إلى الواجهة مجددًا.

وخلال مراسم التخرج، تم الإعلان عن اسمها باسم “زهرة مارلي جولي” فقط، من دون استخدام لقب “بيت”، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، خصوصًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخلى فيها علنًا عن اسم والدها.

وكانت زهرة قد استخدمت الاسم نفسه سابقًا أثناء انضمامها إلى إحدى الجمعيات الطلابية عام 2023، في خطوة اعتبرها كثيرون إشارة واضحة إلى استمرار التوتر داخل العائلة بعد انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت عام 2016.

ولم تكن زهرة الوحيدة التي ابتعدت عن لقب “بيت”، إذ سبق أن تداولت تقارير إعلامية معلومات عن استخدام عدد من أبناء الثنائي الشهير لقب “جولي” فقط، بينهم شيلوه وفيفيان، وسط حديث مستمر عن العلاقة المعقدة بين براد بيت وأطفاله.

وتشير تقارير إعلامية أميركية إلى أن النجم العالمي لا يزال يحاول إصلاح علاقته بأبنائه، إلا أن الأجواء العائلية ما تزال متوترة رغم مرور سنوات على الانفصال، وهو ما ينعكس بشكل متكرر في تصرفات الأبناء وظهورهم الإعلامي.

 

اقرأ ايضا في فن

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى
06:22

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

06:22

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط
06:21

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

06:21

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
05:07

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

05:07

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

اخترنا لك
الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى
06:22
عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط
06:21
محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
05:07
حقيقة تعرّض مسلم لإصابة بليغة بعد اعتداء زوجته عليه
05:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026