هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد محمد محسن برسالة رومانسية مؤثرة

وشاركت هبة مجموعة صور جمعتها بزوجها، وأرفقتها بكلمات مؤثرة وصفته فيها بأنه “رفيق حياتها والسند الحقيقي لها ولأولادهما”، متمنية له دوام الصحة والنجاح والحماية من .

، ردّ محمد محسن على رسالة زوجته بتعليق مليء بالحب، عبّر فيه عن امتنانه لها وتقديره لعلاقتهما، ما زاد من تفاعل المتابعين الذين أشادوا بالانسجام الواضح بين .

كما شهد المنشور تفاعلاً لافتًا من عدد من الفنانين، بينهم مي فاروق ومي كساب وإيهاب عبد الواحد، الذين حرصوا على التهاني والدعوات لهما بالسعادة والاستقرار.

ويحرص الثنائي دائمًا على مشاركة لحظاتهما العائلية والرومانسية مع الجمهور، خاصة أن قصة حبهما بدأت منذ سنوات خلال مشاركتهما في المسرحية الشهيرة “ليلة من ألف ليلة وليلة”، حيث جمعتهما الكواليس قبل أن تتحول العلاقة إلى زواج ناجح لفت أنظار الجمهور.