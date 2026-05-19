إحالة ياسمينا المصري للمحاكمة بعد بلاغ من أشرف زكي

وبحسب ما تم تداوله في وسائل إعلام ، فإن القضية جاءت بعد اتهام ياسمينا المصري بنشر عبارات اعتبرها مسيئة بحقه، إلى جانب اتهامات تتعلق بالتشهير والطعن بسمعته وسمعة أسرته من خلال منشورات عبر حسابها على “فيسبوك”.

وكانت قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بحبس الفنانة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم اتخاذ قرار إحالتها إلى المحاكمة لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

وتواصل الجهات المختصة في مصر متابعة التحقيقات ضمن القضية المقيدة برقم 6357 لسنة 2026 جنح النزهة، وسط متابعة من الجمهور ورواد مواقع التواصل، خاصة مع تصاعد الجدل حول الخلاف بين الطرفين خلال الفترة .