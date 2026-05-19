راغب علامة بأول تعليق على شائعة تبرئه من ابنه لؤي
راغب علامة بأول تعليق على شائعة تبرئه من ابنه لؤي
راغب علامة بأول تعليق على شائعة تبرئه من ابنه لؤي

فن

2026-05-19 | 07:48
راغب علامة بأول تعليق على شائعة تبرئه من ابنه لؤي
راغب علامة بأول تعليق على شائعة تبرئه من ابنه لؤي

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية موجة واسعة من الجدل، عقب انتشار مقطع فيديو مفبرك ومعدل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، زُعم فيه أن الفنان اللبناني راغب علامة تبرأ من نجله الأصغر لؤي، تحت عنوان صادم أثار تفاعلاً كبيراً بين المتابعين.

وبحسب الفيديو المتداول، ادعت بعض الصفحات أن سبب الخلاف يعود إلى “تحول جنسي”، إلا أن هذه المعلومات تبيّن أنها عارية تماماً عن الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة، في وقت واصلت فيه صفحات ومنصات رقمية إعادة نشر المقطع بهدف حصد المشاهدات والتفاعل، من دون التأكد من مصداقية المحتوى.
وفي رد غير مباشر على الشائعات المتداولة، نشر راغب علامة صورة تجمع نجليه خالد ولؤي، وأرفقها برسالة عاطفية عبّر فيها عن فخره الكبير بهما، قائلاً: “أحبكم كثيراً جداً، وأنا فخور جداً بكم وبأنكم أصبحتم رجالاً أقوياء وناجحين وطيبين. استمروا في التألق، وابتسموا دائماً، وآمنوا بأنفسكم. أراكم الأسبوع المقبل يا أبنائي الأعزاء، وأرسل لكم آلاف القبلات من سيدني”.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور راغب علامة، معتبرين أن رسالته جاءت لتحسم الجدل وتضع حدّاً للشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.
 

اقرأ ايضا في فن

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى
06:22

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

06:22

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط
06:21

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

06:21

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
05:07

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

05:07

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

