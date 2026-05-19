راغب علامة بأول تعليق على شائعة تبرئه من ابنه لؤي

وبحسب الفيديو المتداول، ادعت بعض الصفحات أن سبب الخلاف يعود إلى “تحول جنسي”، إلا أن هذه المعلومات تبيّن أنها عارية تماماً عن الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة، في وقت واصلت فيه صفحات ومنصات رقمية إعادة نشر المقطع بهدف حصد المشاهدات والتفاعل، من دون التأكد من مصداقية المحتوى.وفي رد غير مباشر على الشائعات المتداولة، نشر صورة تجمع نجليه ولؤي، وأرفقها برسالة عاطفية عبّر فيها عن فخره الكبير بهما، قائلاً: “أحبكم كثيراً جداً، وأنا فخور جداً بكم وبأنكم أصبحتم رجالاً أقوياء وناجحين وطيبين. استمروا في التألق، وابتسموا دائماً، وآمنوا بأنفسكم. أراكم الأسبوع المقبل يا أبنائي الأعزاء، وأرسل لكم آلاف القبلات من سيدني”.وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور علامة، معتبرين أن رسالته جاءت لتحسم الجدل وتضع حدّاً للشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.